[월드컵 이슈] 홍명보호 32강 좌절…이재명 대통령 “예상 밖 결과, 조직·인사 실패 때문”

사진=뉴시스

“예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 가운데, 이재명 대통령이 비판의 목소리를 쏟아냈다.

이 대통령은 28일 SNS를 통해 “어처구니없는 일로 국민들께 깊은 실망을 안겨드린 점 매우 송구하다”며 “국민들을 허탈하게 한 이번 월드컵 본선 진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다”고 판단했다.

논란이 됐던 홍명보 한국 축구대표팀 감독의 선임 과정도 문제 삼았다. 이 대통령은 “능력보다 네 편 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다”며 “공사구별을 못 하고 공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 것은 인사권자에 대한 감시, 견제, 문책이 불가능하거나 어렵기 때문”이라고 지적했다.

체육 행정 개혁을 신속하게 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “월드컵 출전에도 많은 국민 혈세와 국가적 지원역량이 투입되는 만큼 문화체육관광부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발 방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨 주길 바란다”고 전했다.

한편, 한국은 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조에서 1승 2패(승점 3·골득실 -1)로 조 3위를 기록했다. 각 조 3위(상위 8팀 진출) 간의 복잡한 경우의 수를 따져야 했다. 9가지 중 3가지만 맞아 떨어져도 됐지만, 단 1개만 맞았다. 결국 한국은 씁쓸하게 짐을 쌌다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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