“공주님이 따로 없네”…소녀시대 서현, 핑크 리본+하트 선글라스로 뽐낸 ‘러블리’ 생일파티 [스타★샷]

서현이 생일을 맞이해 보낸 하루를 공개했다. 출처=서현 SNS

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 생일을 맞아 행복한 일상을 공유했다.

28일 서현은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “고마워요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 서현은 생일을 맞아 지인들과 함께 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이다.

이날 서현은 은은한 믹스 톤의 니트 슬리브리스 탑에 깔끔한 화이트 하이웨이스트 숏팬츠를 매치, 화사하면서도 세련된 톤온톤 스타일링을 선보였다. 특히 머리에 핑크색 리본을 두르고 “IT’S MY BIRTHDAY” 문구가 적힌 하트 모양의 선글라스를 착용해 위트 있고 사랑스러운 파티 분위기를 배가시켰다.

또 다른 사진에서는 한강을 배경으로 시원하고 청량한 스카이 블루 컬러의 트레이닝 셋업을 입고 포즈를 취하고 있다. 슬림한 스트랩의 캐미솔 상의와 와이드 핏의 롱 팬츠로 편안하면서도 내추럴한 실루엣을 완성, 여름 밤의 여유로운 무드를 자아냈다.

이 같은 서현의 근황에 국내외 팬들은 댓글을 통해 축하 인사를 건네며 뜨거운 반응을 보내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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