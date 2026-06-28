다이어트 위해 산속 수행 돌입한 박서진, ‘탕후루’ 유혹에 흔들

살림하는 남자들 시즌2 방송화면. KBS2 제공

다이어트 중인 가수 박서진이 탕후루 앞에서 무너지는 모습을 보여 보는 이들에게 웃음을 선사했다.

지난 27일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 강원도 영월에서 혹독한 폐관 수련에 들어간 박서진과 동생 효정의 모습이 펼쳐졌다.

자신의 몸무게를 보고 충격받은 박서진은 속세를 끊고 산속 수행을 결심, 비장한 마음으로 영월 청령포로 향했다. 그러나 어디선가 풍겨오는 옥수수 냄새를 본능적으로 감지하며 결심이 허무하게 무너졌다.

이에 효정이 일일 사부를 자처하며 정신 수양 지침서를 꺼내 본격 다이어트 수련을 시작했다.

시작은 물구나무 서기였다. 박서진은 물구나무 자세를 위해 중심을 잡는 데 몰두했지만 효정의 방해 공작으로 쉽지 않았다. 거침없는 물세례가 이어진 것. 계속된 공격 끝에 결국 물바가지를 들고 반격에 나선 박서진의 모습은 초반부터 유쾌한 분위기를 만들었다.

이어서 박서진은 코어 강화 훈련에 돌입했다. 뒷다리 들고 걷기, 물지게를 메고 물 길어오기 등 미션을 수행했다.

다이어트를 향한 박서진의 절제력을 테스트하는 모습은 단연 이번 방송의 하이라이트였다. 효정은 박서진 앞에 최애 간식인 탕후루를 꺼내 들었고, 금세 순한 강아지처럼 돌변한 박서진의 모습은 웃음을 유발했다. 이어 탕후루를 올린 종지를 머리와 어깨에 얹고 버티는 정신 수련까지 시작됐지만, 끝내 유혹을 이기지 못한 박서진은 종지를 깨뜨리며 참았던 감정을 폭발시켰다.

타이어를 끌고 계곡에 도착한 박서진에게 탕후루는 다시 한번 약점이 됐다. 효정이 흔든 탕후루를 따라 홀린 듯 차가운 계곡물에 들어간 그는 물에 빠진 탕후루마저 주워 먹는 집념을 보여 폭소를 자아냈다. 이후 자신을 잡아주려는 효정을 그대로 물속으로 끌어당기며 통쾌한 반격에 성공했고, 마지막 축지법 수련까지 마쳤다. 이후 시원한 계곡에서 깔끔해진 목소리로 노래를 부르며 그동안 쌓인 한을 풀어내는 모습으로 폐관 수련의 끝을 마무리했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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