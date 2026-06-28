김신록, ‘오십프로’로 증명한 존재감…냉철함과 인간미 다 잡았다

오십프로 스틸컷. 저스트 엔터테인먼트 제공

배우 김신록이 다시 한번 자신만의 색깔로 캐릭터를 완성하며 대체 불가한 진가를 보여줬다. 냉철한 검사부터 인간적인 면모까지 폭넓게 담아낸 ‘오십프로’의 강영애를 통해 장르를 넘나드는 연기 내공을 보여줬다.

지난 27일 종영한 MBC 금토드라마 ‘오십프로’는 한때 이름을 날렸던 세 남자가 외딴섬 영선도에서 10년 전 묻어둔 진실을 다시 마주하며 펼치는 액션 블랙 코미디다. 김신록은 극 중 한 번 시작한 수사는 끝까지 밀어붙이는 집념의 검사 강영애 역을 맡아 극의 긴장감을 책임지는 핵심 인물로 활약했다.

첫 등장부터 강영애라는 캐릭터의 색깔을 선명하게 드러냈다. 단단한 표정과 낮은 톤의 목소리, 흔들림 없는 눈빛으로 검사라는 직업적 특성을 자연스럽게 표현하며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 사건의 실마리를 좇고 숨겨진 진실을 파헤치는 과정에서는 강영애 특유의 집요함을 설득력 있게 그려내며 미스터리한 흐름을 이끌었다.

특히 김신록은 절제된 감정 연기와 날카로운 분석력을 바탕으로 강영애를 단순한 수사관이 아닌 자신만의 신념을 지닌 인물로 완성했다. 상대의 의도를 꿰뚫어 보는 듯한 대사와 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 태도는 캐릭터의 매력을 배가시켰다.

극 후반부 거대한 권력과 범죄 세력의 연결고리를 파헤치는 과정에서도 강영애의 존재감은 더욱 빛났다. 한경욱(김상경)과 헤븐캐피탈을 둘러싼 음모 속에서 끊임없이 압박을 받으면서도 수사의 방향을 잃지 않는 모습은 극의 긴장감을 끌어올렸다. 미행과 내부 압박 속에서도 끝까지 진실을 향해 나아가는 강영애의 집념은 시청자들에게 짜릿한 몰입감을 선사했다.

배우들과의 호흡 역시 김신록의 활약을 더욱 돋보이게 했다. 정호명 역의 신하균, 봉제순 역의 오정세, 강범룡 역의 허성태 등 강한 개성을 가진 배우들 사이에서도 김신록은 자신만의 균형감 있는 연기로 존재감을 발휘했다.

특히 오정세와 만들어낸 묘한 관계성은 작품 속 또 다른 재미 포인트였다. 팽팽한 긴장감이 흐르는 수사 과정 속에서도 두 사람이 보여준 독특한 호흡과 은근한 케미스트리는 극에 색다른 활력을 더했다. 마지막까지 이어진 미묘한 감정선과 밀고 당기는 관계성은 시청자들의 호응을 이끌어냈다.

이처럼 김신록은 사건을 움직이는 중심축이자 인물들을 연결하는 핵심 역할을 안정적으로 소화하며 오십프로의 완성도를 높였다. 무게감 있는 장면에서는 강렬한 카리스마를, 코미디 장면에서는 자연스러운 인간미를 보여주며 장르 안에서 자유롭게 변주하는 연기력을 다시 한번 입증했다.

한편 김신록은 영화 군체, 드라마 오십프로에 이어 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘로드’로 시청자들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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