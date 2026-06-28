기아 PV5, UD택시 서울서 시범 운영

기아의 휠체어 탑승 가능 차량 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)가 서울시 유니버설 디자인(UD) 택시 시범운영에 투입된다.

기아는 서울시가 7월 1일부터 시작하는 UD택시 시범운영에 참여한다고 밝혔다. UD택시는 휠체어 사용자와 일반 승객이 함께 이용할 수 있는 택시로, 기존 장애인 콜택시와 달리 교통약자 전용이 아닌 일반 택시 기능까지 함께 수행하는 것이 특징이다.

이번 시범운영에는 PV5 WAV 기반 UD택시 12대가 투입된다. 운영 기간은 7월부터 12월까지 6개월이다. 중증보행장애인에게 우선 배차되며, 일반 승객은 기존 중형택시와 같은 방식과 요금으로 이용할 수 있다.

PV5 WAV는 기아의 전동화 목적기반차량(PBV)인 PV5를 기반으로 개발됐다. E-GMP.S 전용 플랫폼을 적용해 저상화 구조와 넓은 실내 공간을 확보했다. 휠체어 사용자는 측면 탑승 방식으로 차량에 오를 수 있으며, 차량 내부에는 휠체어 고정 장치가 탑재됐다. 보호자가 3열에 동승해 휠체어 사용자를 보조할 수 있는 구조도 적용됐다.

기아와 서울시는 시범운영에 앞서 택시업계 의견을 수렴하고, 휠체어 사용자 등을 대상으로 여러 차례 시연회를 진행했다. 6개월간 수집되는 이용 실적과 만족도 등 데이터는 향후 UD택시 확대 여부를 판단하는 데 활용된다.

서울시는 이번 시범운영을 통해 장애인 콜택시 공급 부족 문제를 일부 보완할 수 있을 것으로 보고 있다. 휠체어 사용자와 고령층 등 교통약자의 이동 수요가 늘어나는 가운데, 일반 택시 영업과 교통약자 이동 지원을 병행할 수 있다는 점도 기대 효과로 꼽힌다.

해외에서는 영국의 블랙캡, 일본의 재팬택시 등 유니버설 디자인 택시가 교통약자와 일반 승객이 함께 이용하는 교통수단으로 운영되고 있다. 기아와 서울시는 PV5 WAV 기반 UD택시가 국내에서도 유사한 모델로 자리 잡을 수 있을지 검증할 계획이다.

기아는 서울시 시범운영을 시작으로 다른 지방자치단체와도 차량 보급과 운영 협력을 추진할 방침이다.

기아 관계자는 “PV5 WAV는 교통약자의 이동 편의를 고려해 개발한 맞춤형 모빌리티”라며 “서울시와의 시범운영을 통해 유니버설 디자인 기반 이동 서비스 확대 가능성을 확인하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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