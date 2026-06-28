고경표·최강록, 오래된 스페인 놀이공원에서 ‘눈물’ 보인 이유

MBC 놀러코스터 예고 화면.

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 도파민 터지는 놀이기구 투어를 이어간다. 스페인 최초 놀이공원에 입성해 아짤한 재미를 만끽한다. 특히 최강록과 고경표는 놀이기구를 타다가 눈물까지 보였다고 해 궁금증이 모아진다.

28일 오후 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘놀러코스터’에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 스릴과 동심을 동시에 체험할 수 있는 스페인 최초 놀이공원으로 향하는 모습이 펼쳐진다.

이날 멤버 4인은 120년의 세월을 보낸 스페인에서 가장 오래된 놀이공원을 찾는다. 해당 놀이공원은 그룹 뉴진스 하입 보이(Hype Boy) 뮤직비디오 배경으로 유명한 장소. 알록달록한 관람차와 동화 같은 회전목마가 펼쳐진 테마파크 분위기에 멤버들은 동심으로 돌아간다.

특히 고경표가 남다른 순수함과 엉뚱함으로 멤버들을 당황케 했다는 후문. ‘인생은 고경표처럼’이라는 수식어로 화제를 모으고 있는 그가 어떤 행복한 모먼트를 보여줄지 벌써부터 기대가 모인다.

평화로움 속에 상상을 초월하는 상황도 펼쳐진다. 스페인에서 가장 오래된 놀이공원답게 상상을 초월하는 날 것 그대로의 놀이기구들이 등장해 차원이 다른 스릴을 만끽한다. 바람이 불 때마다 흔들거리는 놀이기구에 최강록과 고경표는 “제발 멈춰!”라고 울부짖고 눈물까지 보였다는 전언이다.

즐거운 시간을 보내고 나서는 최강록이 솔직한 마음을 털어놓는 시간도 이어질 예정이다. 흑백요리사 우승 이후 갑작스럽게 쏟아진 관심에 “내가 이럴 자격이 있나”라고 달라진 일상에 대한 부담과 두려움을 전한 것.

이에 노홍철은 자신의 경험담을 풀어놓으며 진심 어린 조언을 건넸다는 후문이다. 놀이공원이라는 공통 분모를 넘어 진솔한 대화로 한층 더 가까워진 두 사람의 인생 토크에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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