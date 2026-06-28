“꾸준히 다이어트한다더니”…레드벨벳 조이, 감탄 자아내는 철저한 자기관리 결과

조이가 꽃다발을 들고 환하게 웃고 있다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳의 조이가 완벽한 몸매를 인증하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

28일 조이는 최근 자신의 소셜미디어를 통해 “내 사랑을 전해줘(Send my love)”라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조이는 크롭톱과 오프숄더 원피스를 매치해 청순하면서도 힙한 매력을 발산했다. 특히 군살 하나 없는 탄탄한 몸매와 가녀린 직각 어깨가 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 여기에 꽃다발을 든 채 환한 미소를 지어 보이며 특유의 사랑스러운 분위기까지 더했다.

앞서 조이는 지난 4월 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 “꾸준히 다이어트를 하고 있다”고 밝힌 바 있다. 이번에 공개된 사진은 그의 철저한 자기관리와 노력을 고스란히 증명해 주며 또 한 번 화제를 모으고 있다.

한편 2014년 레드벨벳으로 데뷔한 조이는 현재 가수 크러쉬와 공개 열애 중이다. 조이는 새 드라마 ‘유일무이 로맨스’를 통해 안방극장에 복귀할 예정이며, 그가 속한 그룹 레드벨벳은 오는 8월 완전체 컴백을 앞두고 있어 올여름 본업과 연기 모두에서 활발한 행보를 이어갈 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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