‘디렉터스 아레나’ 장근석, ‘숏폼 전문가’ 입증…구독자 마음도 꿰뚫은 심사평

‘숏드라마 전문가’ 배우 장근석이 진심 가득한 피드백과 유쾌한 리액션으로 매력만점 심사위원이라는 평가를 받고 있다.

지난 26일 방송된 ENA ‘디렉터스 아레나’ 7회에서는 파이널 매치를 향한 마지막 관문인 3라운드 1대1 매치가 펼쳐졌다.

이날 방송에서 장근석은 한수지 감독과 이주승 감독의 대결을 지켜보며 작품을 날카롭게 분석했다. 한수지 감독의 작품을 시청한 장근석은 설명 위주의 전개로 속도가 다소 느렸다는 다른 심사평과 달리 “‘디렉터스 아레나’를 진행하면서 (도파민 중독으로) 내 뇌가 조금 지쳤나? 라는 생각이 들어서 오히려 편하게 볼 수 있었다. 배우들의 연기나 구성을 따라가기 좋았다”고 평하며 작품의 또 다른 매력을 짚어냈다.

가장 치열한 승부 중 하나였던 이유진 감독과 고현국 감독의 데스매치 심사에서도 예리한 분석을 펼쳤다. 그는 “초반에 STOP 버튼을 눌렀던 분들도 끝까지 볼 수밖에 없었던 시스템이었다. ‘STOP 취소는 안 되나?’ 생각하고 누른 걸 후회했을 것 같다. 후반부로 갈수록 더욱 집중하게 되는 작품이었다”라고 평가했다. 이후 구독자 인터뷰에서도 실제로 STOP 버튼을 누른 것을 후회한 시청자 반응이 전해지며 장근석의 심사평에 힘을 더했다.



파이널 라운드에 진출할 감독 7인이 모두 확정된 가운데 장근석은 섬세한 작품 분석과 공감 가는 심사평, 여기에 유쾌한 입담까지 더하며 활약을 펼치고 있다. 오는 7월 3일 방송되는 최종회에서는 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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