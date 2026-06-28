이삭토스트, ‘시그니처 토스트 소스’ 신세계면세점 온라인몰 전체 1위 등극

이삭토스트는 이삭토스트의 시그니처 토스트 소스로 선보인 ‘이삭토스트 소스’가 신세계면세점 온라인몰 전체 카테고리 1위에 올랐다고 밝혔다.

이삭토스트 측에 따르면 국내 가맹점과의 상생을 위해 국내 일반 유통은 제한하는 대신, 국내외 여행객을 타깃으로 면세점을 통해서만 선보이고 있는 제품으로 현재 신세계면세점에서 단독 판매 중이다.

이삭토스트 관계자는 “이삭토스트 소스가 좋은 반응을 모으게 된 배경에는 제품의 ‘희소 가치’가 결정적인 역할을 했다고 본다”며 “SNS와 온라인 커뮤니티에는 ‘여행갈 때 꼭 사와야겠다’, ‘선물용으로 좋을 것 같다’ 등 구매를 기대하는 반응이 확산되고 있다”고 말했다.

가맹점 보호를 위해 국내 일반 유통을 하지 않는다는 점이 ‘면세점에서만 구할 수 있는 특별한 아이템’이라는 인식을 심어줬고, 해외로 나가는 출국객이나 외국인 관광객을 위한 ‘기념품’이 되면서 화제의 중심에 서게 된 원인이라는 게 회사 측 분석이다.

이삭토스트 관계자는 “국내 고객뿐만 아니라 외국인 관광객들 사이에서도 입소문이 나며 예상보다 빠른 품절이 이어지고 있다”며 “앞으로도 브랜드의 맛과 가치를 담은 다양한 제품을 선보일 계획이니 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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