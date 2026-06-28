코르티스 ‘GO!’, 첫 스포티파이 2억 스트리밍…“단일곡 기준 최초”

코르티스, 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 후 첫 2억 스트리밍을 달성했다.

28일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 코르티스의 미니 1집 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스’(COLOR OUTSIDE THE LINES) 수록곡 ‘고!’(GO!)는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 26일 자로 누적 재생 수 2억 회를 넘겼다.

지난해 9월8일 정식 발매 후 약 9개월 만이다. 발표 116일 만인 지난 1월2일 자에 처음으로 억대 스트리밍을 달성한 후 5개월여 만에 1억 회를 추가했다. 팀이 지금까지 발표한 노래 가운데 단일곡 기준 최다 재생 수다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중에서도 유일한 기록이다.

이 곡은 영국 매거진 NME와 데이즈드, 애플뮤직과 스포티파이에서 2025년 최고의 K-팝으로 꼽히며 전 세계적 인기를 입증했다. 미국 빌보드가 발표한 2025년 최고의 K-팝 25선: 스태프 선정에서는 2위에 올랐다.

곡 발매 후 6개월이 지난 시점에서는 빌보드 세부 차트 팝 에어플레이에 진입한 후 14주 동안 랭크됐다. 데뷔한 지 1년이 채 되지 않은 신인 K-팝 보이그룹의 곡이 대중적 인기 지표로 꼽히는 라디오 방송 횟수 기반 차트에서 롱런한 것은 이례적이다.

이 같은 기세에 힘입어 미니 1집의 누적 스트리밍은 스포티파이에서 6억 회를 돌파했다. 또 다른 수록곡 ‘패션’(FaSHioN)도 지난 27일 기준 약 1억8350만회 재생돼 2억 돌파를 목전에 두고 있다.

지난달 발매한 미니 2집 타이틀곡 ‘레드레드’(REDRED) 역시 장기 흥행 궤도에 올랐다. 지난 27일 공개된 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 105위로 9주째 순위권을 유지했다. 한국의 위클리 톱 송에서는 8주 연속 정상이다. 이 곡은 지난 16일 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파해 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 노래의 1억 달성 최단기간 신기록을 쓰기도 했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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