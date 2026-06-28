르세라핌 카즈하, 아찔한 가죽 핫팬츠 완벽 소화…무대 뒤에서도 빛나는 각선미 [스타★샷]

카즈하가 도발적인 패션으로 매력을 뽐냈다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 독보적인 패션 감각을 자랑했다.

28일 카즈하는 자신의 인스타그램 계정에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카즈하는 가죽 소재의 블랙 크롭 탑을 입고 포즈를 취하고 있다. 금속 구멍 장식이 박힌 상의 밑단으로 길게 늘어진 가죽 줄들이 허리와 골반 라인을 가볍게 가려주며 시크하면서도 역동적인 분위기를 자아냈다.

여기에 카즈하는 하의로 어두운 톤의 데님 핫팬츠를 매치해 우월한 다리 길이를 강조했다. 자연스럽게 풀린 바지 밑단으로 빈티지한 멋을 살렸으며, 무릎까지 오는 검은색 가죽 롱부츠를 신어 강렬한 락시크 스타일에 무게감을 더했다. 특히 골반에 걸쳐 착용한 하트 모양의 은색 체인 벨트는 화려한 포인트 역할을 톡톡히 해냈다.

이를 본 팬들은 “세계에서 제일 예쁘다”, “나의 여신님이다”, “눈이 호강하는 것 같다” 등 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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