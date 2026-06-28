홍명보호, 북중미 월드컵 조별리그 탈락… 충격의 조기 귀국

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실력도, 운도 따르지 않았다. 한국 축구가 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 참사를 맞았다.

28일을 끝으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 모두 종료됐다. 조별리그 A조 3위(승점 3·1승2패)로 조별리그를 마무리한 대표팀은 32강 토너먼트 진출에 실패했다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론 3위 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출한다. 하지만 한국은 8위 진입에 실패했다.

이날 K조의 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3-1로 꺾으면서다. 승점 4(1승1무1패)가 된 콩고민주공화국은 K조 3위를 확정했다. 아울러 ‘조 3위’ 순위에서도 한국을 한 단계 아래로 밀어내면서 32강 진출을 확정했다.

한국은 현지 시간으로 이날 오후에 열리는 J조 경기와 상관없이 조별리그 탈락이 확정됐다.

이로써 2022 카타르 월드컵에서 16강에 올랐던 한국은 두 대회 연속 조별리그 통과 달성에는 실패했다.

사령탑으로는 두 번째로 월드컵 지휘봉을 잡은 홍 감독도 명예회복에 실패했다. 당시 한국은 2014 브라질 월드컵에서 1무2패에 그쳐 조별리그에서 탈락했다. 48개국으로 확대된 이번 대회에서도 조별리그를 통과하지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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