한국, 32강 진출 실패…콩고, 우즈벡전 3-1 승리

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한국의 32강 진출 가능성은 0이 됐다.

콩고민주공화국은 28일 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 3차전에서 3-1로 승리했다. 콩고는 승점 4(1승1무1패)를 기록, 조 3위로 32강 진출을 확정했다. 반면 우즈베키스탄은 승점 0으로 고개를 숙였다.

우즈베키스탄과 함께 한국도 고개를 숙였다. 한국은 콩고가 승리하면서 조별리그 탈락이 확정됐다. 한국은 A조서 1승 2패, 승점 3, 골득실 -1로 3위를 기록했다. 이번 대회가 48개국으로 확대되면서 각 조 3위 12개팀 중 상위 8개팀에게 주어지는 토너먼트 진출권에 대한 희망이 있었다.

물론 희망의 가능성은 모두 희박했다. 이 경기서 두 팀이 비기거나, 우즈베키스탄이 5골 차 이하로 이기는 시나리오와 조 오스트리아-알제리전에선 오스트리아가 이기거나 알제리가 2골 차 이상으로 승리하는 시나리오가 동시에 이뤄져야 했다. 첫 번째 경우의 수와 반대로 콩고가 이기면서 한국은 32강의 꿈이 좌절됐다.

경기 초반 주도권은 우즈베키스탄이 쥐었다. 전반 9분 페널티 박스 안 외쪽에서 쇼모로도프가 왼발 슈팅을 때렸다. 공은 콩고 수비수의 발을 맞고 골망을 흔들었다.

후반은 콩고의 시간이었다. 후반 23분 페널티킥 찬스에서 요안 위사가 강력한 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다. 10분 뒤 피스통 마옐레가 빠른 역습 후 오른발 슈팅으로 역전골을 신고했다. 추가시간엔 위사가 또 한번 득점포를 가동, 콩고의 승리를 이끌었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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