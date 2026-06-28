아이브 장원영, 양갈래 머리에 장미 초커…감탄 자아내는 ‘바비인형’ 자태 [스타★샷]

장원영이 매력적인 패션으로 미모를 선보였다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 감각적인 패션 스타일로 독보적인 미모를 뽐냈다.

지난 26일 장원영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “하트뿡”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 어깨와 팔 라인이 드러나는 깔끔한 블랙 민소매 탑에 강렬한 레오파드 무늬의 미니스커트를 매치해 시크하면서도 발랄한 매력을 발산했다. 특히 스커트 한쪽에 덧대어진 블랙 주름 장식이 스타일리시함을 더했다.

여기에 양갈래로 묶은 긴 머리를 스커트와 통일감을 주는 레오파드 무늬 곱창 밴드로 연출했으며, 목에는 빨간 장미 장식이 돋보이는 가시덤불 모양의 초커를 착용해 화려한 포인트를 줬다. 직관적이면서도 트렌디한 스타일링이 장원영의 인형 같은 비주얼을 한층 돋보이게 만들었다.

사진을 접한 팬들은 댓글을 통해 “사람이 아니라 인형 같다”, “공주님 그 자체다” 등 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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