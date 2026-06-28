엑스온, 오늘(28일) 신곡 '나이트 드림' 발매…日 본격 활동 포문

사진=콘티

일본에서 글로벌 팬들과의 만남을 앞둔 그룹 X_ON(엑스온)이 신곡을 발매한다.

28일 오후 6시 발매하는 엑스온 신곡 '나이트드림(Night Dream)'은 밴드 사운드를 기반으로 한 댄스곡으로 꿈을 향해 거침없이 나아가는 청춘의 모습을 감각적으로 담아냈다. 특유의 생생한 에너지와 청량한 무드가 돋보이는 이번 곡은 멈춰 선 시간을 지나 새롭게 도약하는 멤버들의 시작을 상징적으로 표현했다.

특히 각자의 자리에서 포기하지 않고 무대를 향한 도전을 이어온 멤버들의 실제 서사가 녹아들었다. 빛을 향해 나아가겠다는 멤버들의 단단한 포부와 의지를 담아낸 만큼 향후 정식 데뷔를 통해 펼쳐나갈 음악적 성장이 더욱 주목된다.

엑스온은 신곡 발매와 함께 첫 공식 활동에도 나선다. 오는 7월 4일과 5일 양일간 일본 도쿄 요요기 MUSE홀에서 첫 팬콘 'X_ON JAPAN FANCON 〈IGNITE〉’를 개최하고 글로벌 팬들과 첫 만남을 가진다. 이번 팬콘에서 신곡 '나이트드림(Night Dream)' 라이브 무대를 최초로 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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