이학주, ‘오십프로’로 증명한 존재감…“매 순간 즐거웠다”

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이학주가 ‘오십프로’를 통해 또 하나의 인상적인 캐릭터를 남겼다. 코믹한 매력부터 묵직한 감정 연기까지 폭넓게 소화하며 극의 활력을 더한 그는 마지막까지 작품에 대한 애정을 전했다.

지난 27일 종영한 MBC ‘오십프로’는 한때 전설이라 불렸던 인물들이 다시 한번 인생의 승부수를 던지며 펼치는 이야기를 담은 액션 코미디 드라마다. 탄탄한 서사와 배우들의 호연, 유쾌한 웃음과 통쾌한 액션을 조화롭게 담아내며 시청자들의 호평 속에 막을 내렸다.

이학주는 극 중 강범룡(허성태)의 오른팔이자 든든한 조력자 마공복 역을 맡아 극에 활력을 불어넣었다. 뛰어난 정보력과 예리한 판단력을 지닌 마공복은 정호명(신하균), 강범룡 사이의 공조를 연결하는 핵심 인물로 활약하며 극의 흐름을 이끌었다.

특히 이학주는 특유의 능청스러운 연기와 묵직한 존재감을 오가며 마공복이라는 캐릭터를 입체적으로 완성했다. 생활감 넘치는 코믹 연기는 물론, 동료를 향한 의리와 진심이 담긴 순간까지 섬세하게 표현하며 작품 속에서 자신만의 색을 드러냈다.

종영 후 이학주는 “처음 마공복이라는 캐릭터를 맡고 촬영을 준비하면서 ‘어떻게 하면 작품 안에서 재미있게 잘 어우러질 수 있을까’ 고민도 많았고 걱정도 컸다”고 작품에 참여한 소감을 밝혔다.

이어 “막상 촬영을 시작하니 현장에서 연기하는 순간순간이 너무 즐거웠다. 장면마다 아이디어가 떠올랐고, 선배님들과 호흡을 맞추는 과정도 정말 재미있었다”며 “어떤 의견을 내도 받아주시고 더 좋은 방향으로 만들어주신 선배님들과 스태프분들 덕분에 늘 설레는 촬영장이었다”고 전했다.

또한 그는 “영선도에서 마공복으로 살아가며 강범룡 형님, 정호명 사장님, 불개 아저씨, 영선도 주민들과 함께했던 시간이 참 행복했다”며 “마지막까지 오십프로를 시청해주신 분들께 진심으로 감사드린다”고 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

이학주는 차기작 영화 ‘범죄도시5’ 촬영에 매진하며 새로운 모습을 준비하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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