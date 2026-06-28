[북중미 모멘토] 또 X표 쳐진 한국의 희망 시나리오, 남은 2개 모두 성공해야 32강…크로아티아, 가나전서 2-1 승으로 L조 2위 확정

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한국과 가나가 같이 눈물을 흘린다.

크로아티아는 28일 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움에서 열린 가나와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 L조 3차전에서 2-1로 승리했다. 크로아티아는 승점 6(2승1패)으로 L조 2위를 확정했다. 반면 가나는 승점 4로(1승1무1패) 조 3위에 머물렀다.

한국 축구팬들은 가나와 함께 울었다. 한국은 A조서 1승 2패, 승점 3, 골득실 -1로 3위에 자리하고 있다. 이번 대회가 48개국으로 확대되면서 각 조 3위 12개팀 중 상위 8개팀에게 주어지는 토너먼트 진출권을 기다리고 있다. 가나가 승리할 경우 한국은 크로아티아를 앞설 수 있었으나, 크로아티아가 승리하면서 희망이 사라졌다.

한국에게 남은 경우의 수 시나리오는 단 2개다. 두 가지 모두 이뤄져야 32강에 오를 수 있다. 이날 오전 8시30분에 열리는 콩고민주공화국-우즈베키스탄이 맞붙는 K조서 두 팀이 비비거나, 우즈베키스탄이 5골 차 이하로 이겨야 한다. J조 오스트리아-알제리전에선 오스트리아가 이기거나 알제리가 2골 차 이상으로 승리해야 한다.

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전반 31분 크로아티아가 선제골을 터뜨렸다. 페타르 수치치가 페널티아크 정면에서 중거리 슈팅으로 골문 왼쪽 하단 구석을 뚫었다. 가나의 반격도 있었다. 가나는 후반 28분 프리킥 상황에서 데릭 루카센의 왼발 슈팅이 골망을 갈랐다. 오프사이드 여부로 비디오 판독(VAR)이 진행됐으나 원심이 유지되며 동점(1-1)이 됐다.

크로아티아가 한 번 더 힘을 냈다. 주인공은 니콜라 블라시치였다. 후반 38분 코너킥 상황에서 루카 모드리치가 크로스를 올렸고 블라시치가 페널티박스 중앙에서 헤더로 역전골을 신고했다. 크로아티아는 이후 가나의 추격을 뿌리치며 승리를 확정했다.

한편 같은 시간 잉글랜드는 파나마를 2-0으로 꺾고 조 1위(승점 7)로 32강에 진출했다. 주장 해리 케인은 개인 통산 11호골을 터트려 잉글랜드 최다골 기록을 세웠다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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