“되게 진심인데?” 강미나, 피오와 키스신 촬영 뒷이야기 폭로

강미나가 드라마 촬영 당시 피오와 호흡을 맞췄던 키스신 비하인드를 공개하며 웃음을 안겼다. 작품 속 러브라인부터 촬영 현장에서 있었던 긴장감 넘치는 순간까지 솔직하게 털어놓으며 유쾌한 분위기를 만들었다.

지난 27일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에는 배우 서인국과 강미나가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 붐은 강미나를 향해 “이 자리에 뽀뽀를 한 사람이 있다. 우연히 조금 어색해졌다고 한다”고 말하며 피오와의 인연을 언급했다.

이에 피오는 “어떻게 된 거야?”라며 모르는 척했지만, 강미나는 곧바로 “‘어떻게 된 거야’ 하는 분”이라고 피오를 지목해 웃음을 자아냈다.

피오는 자리에서 일어나 사과했고, 강미나는 “드라마 호텔 델루나에서 상대역으로 만나 러브라인이 있었다”고 설명했다. 두 사람은 극 중 호흡을 맞추며 로맨스 연기를 펼친 바 있다.

이어 강미나는 당시 키스신 촬영 비하인드도 공개했다. 그는 “키스신을 찍을 때는 몰랐는데 피오가 발가락을 엄청 꼼지락거렸다고 하더라”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 피오는 “떨려서 그랬던 것 같다. 그런 촬영이 처음이었다”고 솔직하게 털어놨다. 신동엽이 “미나도 ‘이렇게까지 열심히 하나’ 싶었겠다”고 장난스럽게 묻자, 강미나는 “‘되게 진심인데?’라고 생각했다”고 받아쳐 웃음을 더했다.

두 사람은 풋풋했던 촬영 당시의 기억을 공유하며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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