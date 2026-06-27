황치열, 새 여름 앨범 타이틀곡 ‘우리, 여름’ 벅스 실시간 차트 1위

가수 황치열이 첫 여름 시즌 앨범을 선보인 가운데, 발매와 동시에 국내 주요 음원 차트 정상에 올랐다.

27일 가요계에 따르면 황치열이 지난 26일 발매한 새 여름 앨범 ‘I LOVE SUMMER’(아이 러브 서머)의 타이틀곡 ‘우리, 여름 (Our Summer)’은 발매 다음 날인 오늘(27일) 오전 8시 기준 국내 주요 음원 사이트인 벅스 실시간 차트에서 1위를 차지했다.

타이틀곡뿐만 아니라 수록곡에 대한 관심도 이어지고 있다. 음반에 수록된 ‘숨 참고 네 이름 (Breath)’, ‘여름에 말할게 (Love, Summer)’, ‘여름이 불어와 (Summer Drive)’, ‘너를 아프게 하던 내가 제일 미워지는 밤이야 (Unsaid)’ 등 전곡이 차트 진입에 성공하며 고른 호응을 얻었다.

이번 신보 ‘I LOVE SUMMER’는 사랑과 설렘, 이별과 그리움 등 여름이라는 계절에 느낄 수 있는 다양한 감정 선을 황치열 특유의 깊이 있는 보컬과 서정적인 정서로 풀어낸 앨범이다. 청량하면서도 감성적인 분위기를 오가는 음악들로 리스너들의 호평을 모으고 있다.

이번 신곡의 흥행은 기존 발표곡의 인기로도 이어졌다. 지난 4월 발매된 디지털 싱글 ‘별이 될게’가 국내 주요 음원 차트 상위권에 다시 이름을 올리며 신보와 함께 동반 상승세를 기록 중이다.

한편, 황치열은 오는 7월 4일 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 ‘2026 HWANG CHI YEUL CONCERT ‘우리, 여름’’을 개최한다. 황치열은 이번 공연을 통해 타이틀곡 ‘우리, 여름’을 포함한 신곡 무대들을 관객들 앞에서 최초로 공개하고, 기존 대표곡들을 아우르는 다채로운 세트리스트로 컴백 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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