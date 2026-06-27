소지섭 주연 ‘김부장’, 첫 회 시청률 9.5% 출발…본격 액션 출발

배우 소지섭 주연의 새 금토드라마 ‘김부장’이 첫 회부터 두 자릿수에 육박하는 시청률을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

27일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 26일 첫 방송된 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’ 1회는 전국 시청률 9.5%, 수도권 9.8%, 순간 최고 시청률 11.3%를 기록하며 동시간대 1위 및 주간 미니시리즈 1위에 올랐다. 이는 2026년에 방송된 전체 미니시리즈 중 가장 높은 첫 방송 시청률 기록이다.

드라마 ‘김부장’은 평범한 아빠가 실종된 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자로 변모해 사투를 벌이는 복수 액션 극이다. 남대중 작가가 극본을 쓰고 이승영, 이소은 감독이 연출을 맡았으며 스튜디오S와 판타지오가 제작에 참여했다.

오늘(27일) 밤 9시 50분에 방송되는 2회에서는 주인공 김부장(소지섭 분)이 행방불명된 딸 민지를 찾기 위해 본격적으로 숨겨둔 실력을 드러내는 과정이 그려진다. 검은 슈트와 장갑을 착용한 김부장이 인적 없는 골목길 주택가에 나타나 정체불명의 일당을 치밀한 움직임으로 단숨에 제압하는 강렬한 타격 액션이 펼쳐질 예정이다.

특히 소지섭은 이번 장면에서 자식을 잃은 부모의 참담한 심경을 “그럼 나는 무법 중년 해야겠다”라는 묵직한 대사로 표현하며 극한에 몰린 아버지의 폭주를 예고한다. 절제된 눈빛과 날카로운 움직임으로 캐릭터의 절박함을 설득력 있게 그려낸 소지섭의 열연이 극의 긴장감을 한층 더 끌어올릴 전망이다.

딸의 실종 뒤에 숨겨진 진실과 김부장의 본격적인 추격전이 펼쳐질 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’ 2회는 오늘 밤 9시 50분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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