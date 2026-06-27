AxMxP, 신곡 ‘편의점 불빛’ 비하인드 포토 공개

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 새 디지털 싱글의 현장 비하인드 컷을 공개했다.

27일 가요계에 따르면 AxMxP의 소속사 FNC엔터테인먼트는 최근 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘편의점 불빛 (24 Hours)’의 비하인드 포토인 ‘SHIN's FILM, Roll 1’을 전격 공개했다.

공개된 사진은 곡의 콘셉트에 맞춰 편의점을 배경으로 멤버들의 자연스러운 일상을 담아냈다. 필름 카메라 특유의 빈티지한 색감을 살려 연출된 이번 비하인드 포토는 멤버 김신이 직접 촬영을 맡아 의미를 더했다. 앞서 신보의 온라인 커버 이미지 제작에도 참여했던 김신은 자신만의 시선으로 촬영 현장 속 멤버들의 모습을 포착해 현장감을 살려냈다.

지난 24일 정식 발매된 AxMxP의 신곡 ‘편의점 불빛 (24 Hours)’은 보사노바 리듬의 기타 사운드와 그루비한 드럼, 감각적인 보컬 라인이 조화를 이룬 힙합 R&B 장르의 곡이다. 새벽 편의점 불빛 아래 함께하는 일상적인 순간에서 출발해 하루 24시간 동안 상대와 함께하고 싶은 깊어지는 감정을 가사로 표현했다. 특히 데뷔 때부터 곡 작업에 참여해 온 멤버 하유준이 이번 신곡의 작사에 직접 참여해 팀 고유의 음악적 색깔을 더했다.

새 디지털 싱글을 발표하며 본격적인 활동에 나선 AxMxP는 오는 7월과 9월 대형 음악 페스티벌 무대에 잇따라 오르며 관객들과 만날 예정이다.

이들은 오는 7월 4일과 5일 양일간 개최되는 ‘2026 팔레트 페스티벌 - 고양’에 출연한 뒤, 이어 9월 5일과 6일 열리는 ‘2026 사운드 플래닛 페스티벌 - 인천’ 무대에도 출격을 확정 지으며 차세대 밴드로서의 활발한 행보를 이어갈 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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