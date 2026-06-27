추영우, 오늘(27일) 단독 팬미팅 'CHOO-prise!' 개최

배우 추영우가 단독 팬미팅을 연다.

추영우는 오늘(27일) 서울 광진구 세종대학교 대양홀에서 단독 팬미팅 '2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING [CHOO-prise!] in SEOUL'(이하 'CHOO-prise!')를 개최한다.

'CHOO-prise!'는 추영우를 뜻하는 'CHOO'와 'Surprise'를 결합한 타이틀로, 추영우가 팬들에게 건네는 깜짝 선물 같은 시간을 의미한다.

특히, 'CHOO-prise!'는 앞서 티켓 오픈과 함께 2회차 공연이 빠르게 완판되며 추영우의 뜨거운 인기를 실감케 했다.

추영우가 국내 팬들과 만나는 건 지난 9월 서울에서 열린 아시아 팬미팅 투어 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo? in SEOUL'' 이후 약 9개월 만이다. 추영우는 팬들과 보다 밀접히 소통할 수 있는 다채로운 코너들로 잊지 못할 추억을 선사할 계획이다.

추영우는 JTBC '옥씨부인전', 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', '광장', tvN '견우와 선녀' 등을 잇달아 흥행시키며 명실상부 대세 배우로 자리매김했다. 탄탄한 연기력과 뛰어난 캐릭터 소화력을 입증해 온 추영우는 올해 방송되는 ENA 월화드라마 '연애박사'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

한편, 추영우는 오는 7월 20일 일본 도쿄 라인 큐브 시부야(LINE CUBE SHIBUYA)에서 단독 팬미팅 '2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING [CHOO-prise!] in JAPAN'을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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