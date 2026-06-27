백아연, 29일 새 싱글 ‘들어봐’ 발매… 2년 7개월 만의 컴백

가수 백아연이 새로운 감성을 담은 디지털 싱글을 발표하고 가요계에 컴백한다.

27일 가요계에 따르면 백아연은 지난 26일 JYP 공식 유튜브 채널과 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 ‘들어봐’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 본격적인 컴백 프로모션에 나섰다.

공개된 티저 영상은 우산을 쓴 채 녹음이 우거진 호숫가를 바라보는 백아연의 모습으로 시작된다. 이어 흩날리는 꽃잎과 푸른 풀잎 등 자연의 색채를 살린 서정적인 영상미가 펼쳐지며 신곡의 분위기를 시각적으로 드러냈다. 특히 영상 말미에는 백아연의 청아한 목소리로 “안녕 반가워”라는 가사의 한 구절이 흘러나와 완곡에 대한 호기심을 자극했다.

앞서 백아연은 숲속에서 책을 읽거나 돋보기로 꽃을 관찰하는 등 신비로운 연출이 돋보이는 트랙 트레일러 영상을 먼저 공개해 팬들의 눈길을 모은 바 있다.

이번 신곡 ‘들어봐’는 지난 2023년 발표했던 디지털 싱글 ‘LIME (I'm So)’ 이후 백아연이 약 2년 7개월 만에 선보이는 새 음반이다. 이번 신보에는 백아연 본인의 가장 솔직한 목소리와 메시지를 투영한 것으로 알려졌다. 소속사 측은 백아연 특유의 맑은 음색과 깊어진 감성을 통해, 새로운 만남과 인연을 사랑으로 이어가는 이들의 이야기를 공감대 있게 그려낼 예정이라고 전했다.

오랜 공백기를 깨고 돌아오는 백아연의 새 디지털 싱글 ‘들어봐’는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]