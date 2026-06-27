신민아, 영화 ‘눈동자’ 개봉 맞춰 유튜브 광폭 행보…박스오피스 2위 안착

배우 신민아가 주연 영화 ‘눈동자’의 개봉을 맞아 다채로운 유튜브 콘텐츠에 잇따라 출연하며 적극적인 홍보 행보를 펼치고 있다.

지난 24일 개봉한 영화 ‘눈동자’는 개봉 직후 동시기 개봉작 중 박스오피스 1위, 전체 박스오피스 2위를 기록하며 극장가에서 흥행세를 이어가고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 주연 배우인 신민아는 예능, 공포, 일상 힐링 등 다양한 성격의 유튜브 채널에 출연해 대중과의 접점을 넓히는 중이다.

가장 먼저 신민아는 이영지가 진행하는 유튜브 채널 ‘차린 건 쥐뿔도 없지만(이하 차쥐뿔)’에 출연해 홍보 활동의 포문을 열었다. 신민아는 호스트 이영지와 유쾌한 케미스트리를 선보이는 한편, 신조어 퀴즈에서 엉뚱한 매력을 보여주는 등 친근하고 인간적인 면모로 온라인 커뮤니티와 SNS에서 높은 화제를 모았다.

이어 지난 23일에는 유튜브 ‘유병재’ 채널의 인기 코너인 ‘무서운 게 딱! 싫어’에 게스트로 출격했다. 신민아는 영화의 장르적 특성에 맞춰 구독자들이 보낸 오싹한 공포 사연에 몰입하는 모습을 보여주는가 하면, 생생한 리액션을 더하며 미스터리 스릴러 영화에 걸맞은 맞춤형 홍보를 진행했다.

지난 26일에는 평소 절친한 사이로 알려진 배우 공효진의 유튜브 채널 ‘당분간 공효진’에 출연해 소박한 서울 서촌 나들이 현장을 공개했다. 두 사람은 오랫동안 다져온 우정을 바탕으로 운세 뽑기, 소품샵 투어, 빈티지 필름 사진 촬영 등을 함께하며 평범하고 꾸밈없는 일상을 공유해 팬들의 큰 호응을 얻었다.

각 채널의 성격에 맞춘 센스 있는 활약으로 영화에 활기를 더하고 있는 신민아는 이번 작품을 통해 정통 스릴러 장르에 도전, 기존과 다른 강렬한 연기 변신을 선보였다는 평을 받고 있다. 신민아의 활약이 돋보이는 영화 ‘눈동자’는 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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