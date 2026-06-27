사진 = 비트인터렉티브

신인 배우 유신이 ‘더 스카웃’에서 최종 2위를 기록하며 의미 있는 성과를 남겼다.

유신은 지난 26일 종영한 ENA 오디션 프로그램 ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’에서 진솔한 무대와 꾸준한 성장으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

데이식스 영케이 마스터 팀의 뮤즈로 활약한 그는 파이널 라운드에서 ‘네가 웃을 수 있다면’을 선보였다. 담백한 패션과 청량한 보컬, 시원한 고음으로 무대를 완성하며 관객들의 기립박수와 영케이의 극찬을 이끌어냈다.

유신은 프로그램을 통해 정준일의 ‘안아줘’, 이적의 ‘말하는 대로’, ‘그늘’ 등 다양한 곡을 소화하며 매 무대마다 성장세를 보여줬다. 최종 2위라는 성과는 그의 진정성과 잠재력을 입증한 결과다.

그는 “‘더 스카웃’을 통해 음악으로 감동과 위로를 전하는 법을 배웠다”며 “함께 웃고 울며 공감해 준 팬들과 뮤즈 친구들에게 감사하다”고 소감을 전했다. 이어 “저를 스카우트해 주시고 가르쳐주신 영케이 마스터님께도 감사드린다. 앞으로 더 성장한 모습을 보여드리겠다”고 밝혀혔다.

한편 유신은 2024년 영화 ‘루프’로 데뷔한 이후 드라마 ‘내 파트너는 악마’, ‘거짓말, 뱀파이어가 어디 있어?’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혔다. 최근에는 레진스낵 숏폼드라마 ‘구원하소서’에서 하반신 마비 고등학생 형오 역을 맡아 호평을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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