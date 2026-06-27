홍명보호, ‘조 3위’ 8위로 밀렸다… 이집트, 이란과 무승부

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홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 통과에 빨간불이 켜졌다. 이집트가 이란과 무승부를 거두면서 ‘조 3위’ 랭킹에서 32강 진출 마지노선인 8위까지 밀렸다.

이집트는 27일 미국 워싱턴주 시애틀의 시애틀 스타디움에서 열린 이란과의 조별리그 G조 3차전에서 1-1로 비겼다. 이집트는 승점 5(1승2무)로 G조 2위로 32강에 진출했다. 반면 이란은 승점 3(3무)으로 3위를 확정했다. 이란은 득실 차 0으로 현재 ‘조 3위’ 6위다. 반면 승점 3(1승2패)으로 득실 차 -1인 홍명보호는 ‘조 3위’ 7위에서 8위로 밀렸다. 32강 진출 마지노선이다.

현 시점에서 한국보다 아래 있는 팀은 스코틀랜드와 우루과이뿐이다. 28일 열리는 조 3위 알제리와 크로아티아, 콩고민주공화국의 경기를 지켜봐야 하는 상황이 됐다.

선제골은 이집트의 몫이었다. 전반 5분 만에 선제골을 터트렸다. 페널티박스 안 혼전 상황에서 흐른 공을 마흐무드 세이버가 왼발 슈팅으로 마무리했다. 반격에 나선 이란은 전반 9분 메흐디 타레미가 페널티킥 실축하며 분위기 전환에 실패했다. 하지만 빠른 시점에 동점골을 터뜨렸다. 밀라드 모함마디가 페널티박스 안에서 날린 오른발 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 하지만 공이 흘렀고 라민 레자에이안이 예리한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

하지만 이란은 후반 추가 시간 짜릿한 극장골을 터뜨린 듯 했다. 프리킥 찬스에서 쇼자 카릴자데가 득점에 성공했다. 하지만 비디오판독시스템(VAR) 끝에 득점이 취소됐다. 결국 양 팀은 추가 득점없이 1-1로 비겼다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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