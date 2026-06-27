이라크·이집트, 한국 외면…3위 경쟁 '8위 추락·확률 31.51%' [월드컵24시]

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 짐을 쌀 확률 상승과 하락을 오간 뒤, 다시 높아졌다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 지난 25일(한국 시간) 남아공과의 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1 충격패를 당하며 32강 토너먼트 직행에 실패했다.

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 지난 25일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 회복 훈련 전 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 대표팀은 전날 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 3차전에서 0-1으로 패배했다. 뉴시스

비기기만 해도 조 2위가 확정됐던 한국은 남아공전 패배로 1승 2패(승점 3·골 득실 -1)를 기록, 조 3위로 내려갔다.

다만 이때까지만 해도 희망은 있었다.

48개국 체제인 북중미 월드컵은 각 조 1~2위 24팀이 32강에 직행하고, 조 3위 중 상위 8팀이 추가로 합류한다.

그래서 1승만 해도 상황에 따라 32강 토너먼트에 오를 확률이 높았다.

축구 통계 전문 옵타도 남아공전 패배 후 조 3위 한국의 32강행 확률을 87%로 점쳤다.

큰 이변이 없는 한국의 32강 진출은 문제가 없어 보였다.

그런데 이틀 사이 87% 확률은 추락의 추락을 거듭하고 있다.

D조 파라과이, E조 에콰도르, F조 스웨덴이 모두 승점 4점이 되면서 한국의 32강 진출 확률은 순식간에 53%로 내려갔다.

여기에 한국을 넘으려면 2골 차 승리가 필요했던 I조 세네갈이 이날 이라크를 무려 5-0으로 대파하면서 한국과 같은 1승 2패(승점 3)를 기록, 골 득실이 +2가 되면서 한국을 제쳤다.

이로써 한국은 27일 오전 7시 기준으로 조 3위 12팀 중 7위로 밀려났다.

이제 남은 조 3위 중 2팀만 더 한국을 앞서면 북중미 월드컵 조별리그 탈락이 확정된다.

옵타는 세네갈-이라크전이 끝난 뒤 한국의 32강 진출 확률을 36%로 예측했다.

전날보다 20% 가까이 또 추락한 것이다.

다행히 오전 9시에 펼쳐진 H조에서 스페인이 우루과이에 1-0 승리를 거두면서 반전이 일어났다.

우루과이는 2무1패(승점 2)로 탈락이 확정됐다.

한국 밑에 스코틀랜드에 이어 우루과이까지 자리하게 됐다.

이에 '옵타'는 한국의 32강 진출 확률을 48.92%로 상향 조정했다.

스포츠 전문 매체 '디 애슬레틱'도 세네갈전 이후 50%까지 줄였다가, 다시 63%로 높였다.

기쁨은 오래가지 않았다.

오후 12시 진행된 G조 마지막 일정에서 이란이 이집트에 패배했어야 한국의 확률이 더 올라가는 상황이었는데, 1-1 무승부에 그쳤다.

이에 이란은 3무(승점 3)로 홍명보호와 승점은 같지만, 득실 차가 0으로 한국보다 우위를 점했다.

한국은 3위 경쟁 마지노선인 8위까지 추락했다.

옵타, 디 애슬레틱의 예측 역시 각각 31.51%, 44%로 크게 줄었다.

홍명보호는 오는 28일 마지막 펼쳐지는 J조, K조, L조에서 희망적인 결과가 나오길 빌어야 한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]