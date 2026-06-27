[북중미 모멘토] ‘5골 폭발’ 벨기에, G조 1위로 32강행…‘벼랑 끝 8위’ 한국과 만날까

사진=AP/뉴시스

한국 축구대표팀의 32강 토너먼트 상대가 될 수 있는 벨기에가 조별리그 최종전에서 무시무시한 화력을 과시했다.

벨기에는 27일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 G조 최종 3차전에서 뉴질랜드를 5-1로 대파했다.

그야말로 극적인 반전이다. 벨기에는 1차전에서 이집트와 1-1로 비긴 데 이어, 2차전 이란전에서도 0-0 무승부에 그쳤다. 2무(승점 2) 조 3위로 최종전을 맞이했다. 단 1승도 없던 벨기에는 3차전 대승으로 단숨에 조 1위를 차지했다.

이날 벨기에는 무려 35개의 슈팅(유효슈팅 10개)을 퍼붓는 압도적인 경기력을 선보였다. 기대득점(xG) 값만 3.65에 달할 만큼 뉴질랜드의 수비진을 완벽하게 무너뜨렸다.

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포문은 전반 28분에 열렸다. 코너킥 혼전 상황에서 레안드로 트로사르가 골문 앞 가까운 거리에서 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 전반을 1-0으로 마친 벨기에는 후반 들어 뉴질랜드를 더욱 괴롭혔다. 후반 5분, 트로사르가 한스 파나컨의 패스를 받아 박스 중앙에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 멀티골을 완성했다.

공세는 멈추지 않았다. 후반 21분에는 케빈 더 브라위너가 박스 바깥에서 왼발 중거리 슈팅으로 세 번째 골을 꽂아 넣었다. 뉴질랜드는 후반 39분 엘리야 저스트가 박스 중앙에서 만회골을 터뜨렸으나, 후반 41분 루카쿠, 후반 추가시간 4분 알렉시스 살레마키어스에게 두 골을 더 내주면서 5-1로 무릎을 꿇었다.

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앞선 두 경기에서 답답한 흐름을 이어가던 벨기에는 최종전에서 우승 후보로서의 위용을 되찾았다. 벨기에는 32강에서 A, E, H, I, J조 3위와 맞붙는다. 상황에 따라 복잡한 경우의 수를 따지며 32강 진출을 노리는 한국과의 대결도 성사될 수 있다.

한편, A조 3위 한국(1승 2패·승점 3)은 조 3위 12개국 중 8위로 밀려났다. 8위까지 토너먼트에 진출한다는 점을 감안했을 때 벼랑 끝에 몰린 셈이다. 다만 한국보다 순위가 높은 L조의 크로아티아가 가나에 패배하면 7위까지 오를 여지는 남아있는 상황이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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