[내야외야] 퓨처스부터 1군까지…SSG, 7월 첫 주 구단 자체 올스타전 연다

사진=뉴시스

‘팬들에게 특별한 볼거리를!’

프로야구 SSG는 27일 “다가오는 KBO리그 올스타전 시기에 맞춰 오는 7월1일부터 5일까지 구단 자체 올스타전인 쓱스타전을 개최할 예정”이라고 밝혔다.

이번 행사는 퓨처스리그부터 1군 주말 시리즈까지 이어지는 릴레이 형식이다. 선수단 모두가 각자의 무대에서 팬들과 소통한다.

먼저 1일과 2일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 퓨처스리그 한화전은 퓨처스 올스타로 꾸며진다. 1루 내야 및 테이블석 등 약 5470석을 무료 자율 좌석제로 운영한다. 응원단 단상 운영과 식음료(F&B) 매장 정상 영업 등 1군 수준의 관람 환경을 제공한다.

사진=SSG랜더스 제공

3일부터 5일 진행되는 1군 삼성전은 다채로운 이벤트로 채워진다. 온·오프라인 투표를 합산해 이색 부문 최고를 가리는 베스트 쓱스타 12 선정 결과를 전광판을 통해 발표한다. 전용 응원타월이 포함된 패키지 티켓을 판매해 클리닝 타임에 특별 단체 응원전도 펼친다.

또한 불금파티(3일), 토요 스페셜 스테이지(4일), 쓱테이지 콘서트(5일) 등 매일 다른 볼거리로 한여름 밤 야구장을 찾은 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 계획이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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