‘18세 차이’ 장기하, 윤가이와 열애 인정…‘SNL’ 인연이 쭉

가수 장기하와 배우 윤가이가 연예계 새로운 연상연하 커플이 됐다.

27일 장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니와 윤가이의 소속사 위엔터테인먼트는 각각 공식 입장을 내고 “두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다”라며 열애 사실을 인정했다.

1982년생인 장기하와 2000년생인 윤가이는 18세의 나이 차이를 극복하고 연인으로 발전했으며, 현재 2년 이상 교제를 이어오고 있는 것으로 확인됐다.

두 사람은 지난 2023년 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’ 시즌4를 통해 첫 인연을 맺었다. 당시 장기하는 프로그램의 호스트로, 윤가이는 신규 크루로 출연하며 호흡을 맞춘 바 있다. 방송 이후 두 사람은 음악과 영화 등 평소 가지고 있던 공통의 관심사를 바탕으로 자연스럽게 가까워져 연인 사이로 발전한 것으로 전해졌다.

장기하는 지난 2003년 밴드 ‘눈뜨고코베인’으로 데뷔한 이후 2005년 밴드 ‘청년실업’, 2008년 밴드 ‘장기하와 얼굴들’을 이끌며 대중적인 사랑을 받았다. 팀 해체 이후에는 솔로 가수로 활약하는 한편, 영화 ‘밀수’와 ‘베테랑2’의 음악감독을 맡아 영역을 넓혔다. 또한 시트콤 ‘감자별 2013QR3’, 영화 ‘바이러스’ 등에 직접 출연하며 연기 활동을 병행하기도 했다.

윤가이는 지난 2019년 영화 ‘선희와 슬기’로 스크린에 데뷔하며 본격적인 연기 활동을 시작했다. 이후 ‘SNL 코리아’ 시리즈에 출연해 특유의 캐릭터 소화력으로 대중에게 이름을 널리 알렸다. 드라마 ‘나의 완벽한 비서’, ‘언더커버 하이스쿨’, ‘레이디 두아’ 등 다수의 작품에서 필모그래피를 쌓아온 그는 현재 차기작인 ‘아수라 발발타’와 넷플릭스 ‘지금 우리 학교는 시즌2’의 공개를 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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