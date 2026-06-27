메디톡스, 체지방 감소 유산균 ‘락티플랜’ TV 광고 공개

바이오제약기업 메디톡스가 체지방 감소 유산균 ‘락티플랜’의 TV 광고를 공개하고 브랜드 마케팅을 강화한다.

메디톡스는 락티플랜 TV 광고 ‘다이어트의 새로운 플랜, 락티플랜’을 지상파와 케이블 방송을 통해 선보인다고 26일 밝혔다. 광고는 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 주요 소셜미디어 채널에서도 함께 송출된다.

이번 광고에는 락티플랜 공식 앰버서더인 배우 이민정이 출연했다. 광고는 제품의 핵심 기능성 원료인 ‘락티플란티바실러스 플란타룸 LMT1-48’을 소개하고, 소비자가 전국 약국에서 제품을 쉽게 구매할 수 있다는 점을 강조했다.

메디톡스는 이번 광고 캠페인을 통해 브랜드 인지도를 높이고 약국 유통 채널과의 연계성을 강화한다는 계획이다. 현재 락티플랜은 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 온라인 채널과 전국 1500여곳 이상의 약국에서 판매되고 있다.

메디톡스 관계자는 “TV 광고 온에어를 기념해 7월 락티플랜 공식 인스타그램에서 소비자 참여형 이벤트를 진행할 예정”이라며 “메디톡스가 독자 개발한 균주를 앞세운 마케팅을 지속해 브랜드 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.

락티플랜은 메디톡스가 20여년간 축적한 미생물 연구 역량을 기반으로 개발한 체지방 감소 유산균이다. 제품에 사용된 LMT1-48은 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 인정받았다.

메디톡스에 따르면 LMT1-48은 인체적용시험에서 복부지방, 남성형 지방, 여성형 지방, 팔, 다리 등 신체 부위별 체지방 감소 효과를 확인했다. 락티플랜은 상온 보관이 가능한 캡슐 형태로 만들어져 복용과 유통 편의성을 높였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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