BTS ‘아리랑’, 글로벌 흥행 계속…英 앨범 차트 14주 연속 진입

그룹 방탄소년단(BTS) 사진 = 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 영국 오피셜 앨범 차트에서 14주 연속 차트인에 성공했다.

26일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 ‘아리랑’은 앨범 차트에서 전주보다 여덟 계단 하락한 39위를 차지했다.

이 앨범은 독일 공식 음악 차트 ‘톱 100 앨범’ 7위를 기록했으며, 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이의 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’에서는 2위에 이름을 올랐다.

영국 오피셜 싱글 차트에서도 K팝 아티스트들의 활약이 이어졌다. 하이브 산하 레이블의 걸그룹 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’가 36위로 2주 연속 차트에 진입했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든(Golden)’은 42위를 기록하며 장기 흥행을 이어갔고, 캣츠아이의 ‘핑키 업(Pinky Up)’은 77위에 이름을 올렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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