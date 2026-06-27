[월드컵 이슈] 앙리도 홍명보호 공개 비판 “절박함 없는 경기 태도…손흥민 벤치 의문”

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“절박함 없는 경기 태도가 만든 결과입니다.”

미국 매체 폭스 스포츠 해설위원으로 활동 중인 프랑스 축구대표팀 출신 티에리 앙리가 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀에 대한 비판을 쏟아냈다.

앙리는 지난 25일 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 한국이 0-1로 패한 직후 “체코전 역전승을 이끌었던 갈망이 승리의 맛을 본 순간 사라져버린 것 같다”고 언급했다.

앙리는 “한국 대표팀은 이기기 위한 축구가 아닌, 지지 않기 위한 축구를 시작했다”고 꼬집었다. 이어 “이러한 태도 변화는 월드컵 무대에서 매우 위험하다”며 “결국 남아공전에서 치명타가 됐다”고 해석했다.

손흥민을 뺀 선택이 팀의 붕괴를 초래했다는 분석도 더했다. 앙리는 “손흥민을 벤치에 앉힌 것은 위기 상황에서 팀을 이끌 유일한 존재를 지워버린 격”이라며 “손흥민이 교체로 들어와서도 흐름을 바꾸지 못했다”고 비판했다.

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공격진의 세부 전술 부재도 지적했다. 앙리는 “이강인, 황희찬, 손흥민 같은 훌륭한 자원을 두고도 조직력이 전혀 없었다”며 “오현규를 선발로 썼다가 조규성을 투입한 것은 확고한 색깔 없이 임기응변으로 정답을 찾아 헤매는 모습이었다”고 직격했다.

앙리는 “확실한 득점원들이 영향력을 발휘하지 못할 때, 팀의 공격 방식에 심각한 의문을 던질 수밖에 없다”며 “한국은 요행을 바라는 팀 같았다. 이 정도 무대에서 막연한 희망은 전략이 될 수 없다”고 말했다.

정신력의 차이가 패배를 불렀다고 진단했다. 앙리는 “전력과 기량 면에서 우위에 있는 한국이 멘털 싸움에서 완패했다”며 “재능이 충분한 한국이 타국 결과에 기대서 겨우 올라가는 상황을 만들어서는 안 됐다고 털어놨다.

한편, 한국의 조별리그 최종 성적은 1승 2패 승점 3으로 A조 3위다. 각 조 3위(상위 8팀 진출) 간의 복잡한 경우의 수를 따져야 하는 처지다. 한국은 조별리그에서 두 골을 넣었고, 세 골을 허용했다. 골득실은 -1이다. H, G, J, K, L조 최종전이 남은 상황 속 현재 조 3위 12팀 중 7위다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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