[월드컵 이슈] 코트디부아르 감독, 슈바인슈타이거 해설 비판 “아프리카스러운 축구? 인종차별적인 발언”

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에메르스 파에 코트디부아르 축구대표팀 감독이 독일 축구대표팀 출신 바스타인 슈바인슈타이거의 해설을 비판했다.

파에 감독은 지난 26일 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 퀴라소와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 3차전 승리(2-0) 이후 독일 방송사 ADR 해설위원 슈바인슈타이거의 발언을 언급했다.

슈바인슈타이거는 당시 코트디부아르의 전력을 이야기하며 “약간은 아프리카스러운 축구다. 전통적이지 않고, 약간 거칠다. 전술적으로 잘 다듬어지지 않은 면이 있다. 독일은 예상치 못한 상황에 대비해야 할 것”이라고 말했다.

이와 관련 파에 감독은 “있는 그대로 말하자면 슈바인슈타이거의 발언은 인종차별적이라고 할 수 있다. 실언임이 분명하다”며 “슈바인슈타이거의 말을 듣고 실망스러웠다. 그런 식으로 말하는 것 자체가 이상했다”고 아쉬움을 내비쳤다.

파에 감독은 “슈바인슈타이거가 서툰 표현을 했을 것이라 생각한다”며 “그의 진심이 반영된 것은 아니길 바란다”고 덧붙였다.

한편, 코트디부아르는 E조에서 2승 1패를 기록, 승점 6을 획득해 조 2위로 32강 진출을 확정 지었다. 코트디부아르가 역대 월드컵에서 조별리그를 통과한 것은 이번이 처음이다. 32강 상대는 노르웨이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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