‘마녀2’ 김기해, 오늘(27일) 해군 만기 전역…“좋은 작품으로 인사”

배우 김기해. 사진 = 블루웨일엔터테인먼트 제공

배우 김기해가 해군 복무를 마치고 27일 만기 전역했다.

2024년 10월 28일 해군에 입대한 김기해는 이날 국방의 의무를 마치고 팬들 곁으로 돌아왔다.

김기해는 소속사 블루웨일 엔터테인먼트를 통해 “대한민국 군인으로서의 시간 동안 정말 많은 것을 배우고 느꼈다”며 “긴 시간 기다려주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로 좋은 작품으로 인사드리겠다. 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

김기해는 2020년 웹드라마 ‘남자무리 여사친’으로 데뷔한 뒤 KBS 드라마 스페셜 ‘방종’, 티빙 오리지널 시리즈 ‘방과 후 전쟁활동’, 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘조명가게’, 영화 ‘마녀 Part2. The Other One’과 ‘소주전쟁’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

특히 영화 ‘마녀 Part2. The Other One’에서는 높은 오디션 경쟁률을 뚫고 토우 4인방의 막내 미소년 역으로 강렬한 존재감을 남겼다. 티빙 ‘방과 후 전쟁활동’에서는 전작과는 다른 평범한 고등학생 캐릭터를 현실감 있게 그려내며 차세대 라이징 배우로 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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