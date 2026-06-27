이삭토스트, 마이케이 페스타서 과일잼 4종 소개… 글로벌 고객 접점 확대

이삭토스트가 마이케이 페스타(MyK FESTA)에서 과일잼을 중심으로 한 브랜드 부스를 운영했다.

마이케이 페스타는 문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)이 주관하는 행사다. 회사 측은 브랜드만의 오랜 노하우를 담아 완성한 과일잼 4종을 선보였다.

이삭토스트는 킨텍스 제1전시장 3홀에 위치한 전시 및 체험존 ‘마이케이 스트리트(MyK Street)’에 시식존, 포토존, 이벤트존으로 구성된 브랜드 부스를 마련해 방문객들에게 다양한 브랜드 경험을 제공했다.

시식존에서는 과일잼 4종을 빵, 크래커, 요거트 등 다양한 레시피로 즐길 수 있도록 구성해 선보였다. 시식은 매 정각 선착순 100명을 대상으로 진행됐으며, 방문객들 사이에서는 “과육이 크고 많아서 과일이 통째로 들어간 것 같다”, “요거트에 곁들여 먹으니 정말 잘 어울린다", "키위잼과 복숭아잼은 처음 먹어보는데 색다른 매력이 있다" 등의 반응이 이어지며 제품에 대한 높은 관심을 보였다.

또한, 소노캄 고양에서 진행된 수출 상담회 '마이케이 트레이드(MyK TRADE)'에서는 과일잼과 함께 토스트 및 이삭토스트 소스를 선보였다. 행사에는 초청된 글로벌 바이어와 국내 산업 관계자들이 방문했다. 한국식 토스트에 대한 높은 관심과 함께 이삭토스트 소스의 맛과 활용성에 대한 긍정적인 반응이 이어졌다. 특히 해외 바이어들은 제품의 차별화된 맛과 현지 시장 적용 가능성에 높은 관심을 보이며 활발한 상담을 진행하기도 했다.

이삭토스트 관계자는 "행사 기간 동안 과일잼에 대한 방문객들의 관심과 긍정적인 반응을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 이삭토스트만의 노하우와 달콤함을 담은 다양한 제품을 통해 고객들과의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 이삭토스트는 최근 이삭토스트 소스와 과일잼을 선보이며 브랜드 경험의 영역을 넓혀가고 있다. 또한 KCON 등 글로벌 행사 참여를 통해 K-푸드 브랜드로서의 인지도를 확대해 나가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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