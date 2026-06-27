‘나는 솔로’ 28기 옥순♥영호, 깜짝 둘째 임신…“네 식구 된다”

사진 = 28기 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 옥순이 둘째 임신 소식을 공개하며 기쁜 마음을 전했다.

옥순은 26일 자신의 SNS에 “저 둘째 임신했어요!”라는 글과 함께 임신 소식을 알렸다.

이어 “입덧도 많이 괜찮아지고 안정기에 접어들어 이제야 기쁜 소식을 전한다”며 “셋이서도 충분히 행복하지만, 네 식구가 돼 더 행복해질 날들이 벌써부터 너무 기대된다”고 전했다.

또 “아율이는 동생을 만날 날만 손꼽아 기다리고 있다. 홍아림팀 새 멤버 12월에 만나요”라며 둘째를 향한 설렘을 드러냈다.

함께 공개된 사진에는 임신 테스트기와 초음파 사진을 든 가족의 모습이 담겼다. 새 식구를 맞이하는 기쁨과 설렘이 고스란히 전해져 눈길을 끌었다.

한편 옥순과 영호는 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 홀로 딸을 키우고 있다고 밝혔던 옥순은 영호와 지난 2월 혼인신고를 마친 뒤 5월 재혼했으며, 이번에는 둘째 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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