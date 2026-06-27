32강 경쟁 더 험난해졌다… 세네갈 대승에 홍명보호 ‘3위 경쟁’ 7위까지 밀려

사진=AP/뉴시스

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운마저 따르지 않는 것일까. 홍명보호가 32강 토너먼트 진출 경쟁에서 또다시 한 계단 추락했다. 세네갈이 이라크를 꺾으면서 I조 3위를 확정하면서다. A조 3위인 홍명보호가 32강에 오르기 위해서는 각 조 3위 팀 중 최종 8위 안에 들어야 한다.

세네갈은 27일 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 이라크와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 최종전에서 5-0으로 승리했다. 2연패 첫 승을 올린 세네갈은 승점 3(1승2패)로 I조 3위를 확정했다. 아울러 이날 5골을 보태며 골득실은 +2가 됐다. 이로써 승점 3(1승2패)의 한국은 세네갈보다 골득실에서 3골 밀리며 조 3위 팀 중 6위에서 7위로 밀려났다.

이날 반드시 승리해야 32강 토너먼트 진출 희망을 엿볼 수 있었던 세네갈이다. 전반 초반부터 공격을 몰아쳤다. 전반 4분 만에 하비브 디아라의 선제골로 앞서 나갔다. 전반 13분에는 상대 수비수의 퇴장으로 분위기에서도 우위를 점했다. 레빈 술라카가 세네갈 사디오 마네를 막는 과정에서 레드카드를 받고 퇴장을 당했다.

전반을 1-0으로 앞선 세네갈은 후반에만 4골을 터뜨리며 손쉽게 승부를 갈랐다. 후반 11분 이스마일라 사르의 추가골로 앞서 나가더니 불과 4분 뒤 파페 게예가 골망을 흔들면서 3-0까지 달아났다. 후반 26분에는 게예가 이날 2번째 골을 터뜨렸다. 후반 37분 일리야 은디아예가 승부에 쐐기를 박는 축포를 터뜨렸다.

이로써 홍명보호는 긴장을 늦출 수 없게 됐다. 이날 현지 시각으로 오후 6시 열리는 H조 경기 결과를 지켜봐야 한다. H조 선두 스페인(승점 4)-우루과이(승점 2)가 맞붙고 카보베르데(승점 2)-사우디아라비아(승점 1)가 맞대결을 벌인다. 홍명보호로써는 스페인이 우루과이를 꺾길 바라야 한다. 만약 성사되면 우루과이는 승점을 그대로 안은 채 3위로 떨어져 홍명보호보다 뒤처진다.

한편 같은 시각 열린 I조 경기에서는 프랑스가 우스만 뎀벨레의 해트트릭을 앞세워 노르웨이를 제압하고 조 1위를 확정했다.

프랑스는 이날 미국 보스턴의 보스턴 스타디움에서 열린 노르웨이와의 I조 조별리그 최종전에서 4-1로 이겼다. 뎀벨레는 전반 7분과 20분, 32분에 득점포를 가동하며 해트트릭을 달성했다. 노르웨이는 승점 6(2승1패)로 조 2위를 확정해 32강 토너먼트에 나선다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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