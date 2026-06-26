코르티스 미니 2집 수록곡 ‘TNT’ MV 1000만 뷰 돌파…최단기록 계속 깬다

그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 수록곡으로 통산 세 번째 유튜브 1000만 뷰 뮤직비디오를 추가했다.

26일 가요계에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 수록곡 ‘TNT’ 뮤직비디오는 이날 오후 1시 20분쯤 유튜브 조회수 1000만 회를 돌파했다. 지난 5월 4일 하이브 레이블즈 공식 채널에 영상이 게재된 이후 52일 만에 거둔 성과다. 이로써 코르티스는 이번 미니 2집에서 선보인 총 네 편의 뮤직비디오 중 세 편을 1000만 뷰 반열에 올리는 기록을 세웠다.

앞서 이번 음반의 타이틀곡인 ‘REDRED’와 또 다른 수록곡 ‘ACAI’ 뮤직비디오 역시 차례로 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어선 바 있다. 특히 타이틀곡 ‘REDRED’는 공개 후 단 12일 만에 1000만 뷰를 달성하며 자체 최단 기록을 경신했다.

이는 지난해 발매된 데뷔 앨범 수록곡 ‘GO!’(27일)와 ‘FaSHioN’(29일)이 1000만 뷰를 달성하는 데 걸린 시간과 비교해 2배 이상 단축된 속도다. 대세 행보를 이어가고 있는 타이틀곡 ‘REDRED’ 뮤직비디오의 누적 조회수는 26일 오후 1시 기준 약 4280만 회를 기록 중이다.

‘TNT’ 뮤직비디오는 다섯 멤버가 ‘영 크리에이터 크루’로서 독특한 상상력과 진정성을 여과 없이 펼친 작품이다. 폭발할 듯 뜨거운 열정을 수많은 인파에게 쫓겨 질주하는 장면으로 시각화했다. 멤버들이 뮤직비디오 촬영 전에 직접 만든 애니매틱(스토리보드 영상)의 구성 요소가 본편에 대거 반영된 결과다. 이 같은 적극적인 참여를 바탕으로 코르티스는 뮤직비디오 크레디트에 공동 연출로 이름을 올렸다.

미니 2집 ‘GREENGREEN’의 흥행 기세도 꺾이지 않고 있다. 발매 45일 만인 지난 18일 자로 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 넘겼다. 또 미국 빌보드의 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’(6월 27일 자)에 61위로 6주 연속 안착했다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최장기간 차트인이다.

한편 코르티스는 하반기 글로벌 대형 이벤트에 잇따라 출격한다. 10월 9일(이하 현지시간) 싱가포르 마리나 베이 서킷에서 열리는 ‘포뮬러 원(F1) 싱가포르 그랑프리 2026’(Formula 1 Singapore Grand Prix 2026) 메인 스테이지에서 단독 무대를 꾸민다. 이에 앞서 7~9월 첫 단독 투어 ‘2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>’을 한국, 북미, 일본에서 개최한다. 7월 31일~8월 1일에는 미국 대형 음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’(Lollapalooza Chicago)에서 공연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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