임창정, 세미 트로트로 온다…신곡 ‘타타탓’으로 컴백

가수 임창정이 오는 7월 초 새로운 장르의 신곡을 발표하고 가요계에 컴백한다.

26일 소속사 제이지스타에 따르면, 임창정은 오는 7월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘타타탓’을 발매한다.

이번 신곡 ‘타타탓’은 임창정 특유의 대중성과 공감할 수 있는 스토리텔링을 바탕으로, 강렬한 EDM 사운드를 접목한 세미 트로트 장르의 곡이다. EDM 특유의 폭발하는 에너지와 트로트의 친숙한 멜로디 라인을 절묘하게 조화시켜 리스너들에게 색다른 매력을 선사할 예정이다.

소속사 측은 한 번 들으면 쉽게 잊히지 않는 중독성 강한 후렴구와 경쾌한 리듬감이 곡이 가진 유쾌한 재미를 한층 더해줄 것이라고 설명했다. 특유의 위트와 에너지를 담아낸 임창정의 신곡 ‘타타탓’은 오는 7월 4일부터 만나볼 수 있다.

특히 이번 신곡은 이른바 ‘형아표 팩폭응원송’을 표방한다. 누구나 한 번쯤 다짐하지만 늘 “내일부터”, “다음 주부터”를 외치며 미뤄온 현대인들의 익숙한 핑계와 변명을 유쾌하게 풍자했으며, 현실적인 소재와 통쾌한 한마디가 담긴 가사는 지친 일상에 시원한 카타르시스를 선사할 것으로 보인다.

여기에 오랜 시간 호흡을 맞춰온 히트 작곡가 ‘늑대’와 다시 한번 의기투합했다. 두 사람은 그동안 ‘촌스러운 발라드’, ‘힘든 건 사랑이 아니다’, ‘별거 없던 그 하루로’, ‘슬퍼도 사랑이던’ 등 수많은 명곡을 탄생시키며 완벽한 케미를 증명한 바 있어, 이번 신곡을 향한 음악 팬들의 기대감이 그 어느 때보다 뜨겁다.

독보적인 현실 공감송으로 돌아온 임창정의 ‘타타탓’이 이번에는 어떤 신선한 반향을 일으키며 또 하나의 국민 화제곡으로 자리매김할지 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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