‘싱 스트리트’, 재개봉 누적 관객 3만 돌파… 극장가 매진 행렬

음악 영화 ‘싱 스트리트’가 재개봉 누적 관객 수 3만 명을 돌파했다.

‘싱 스트리트’는 한눈에 반한 매력적인 소녀 ‘라피나’의 마음을 사로잡기 위해 학창 시절 밴드를 결성한 소년 ‘코너’의 이야기를 담은 청춘 음악 영화다. 개봉 10주년을 맞아 극장가에 돌아온 이번 재개봉 판은 과거 관람했던 관객들에게는 향수와 새로운 여운을, 신규 관객들에게는 신선한 감동을 선사하며 꾸준한 입소문을 타고 있다.

이러한 인기에 힘입어 극장가에서는 매진 행렬이 이어지고 있다. CGV 용산아이파크몰과 왕십리 등 대형 멀티플렉스는 물론이고 더숲아트시네마, 라이카시네마, 에무시네마 등 주요 독립·예술영화관에서도 일반 상영 회차가 수차례 매진됐다. ‘싱 스트리트’는 쟁쟁한 신작 개봉작들 사이에서도 독립·예술영화 박스오피스 10위권을 견고히 유지하며 저력을 과시하고 있다.

작품을 향한 뜨거운 호응에 보답하기 위해 극장 측은 다채로운 관객 이벤트를 마련했다. 앞서 아트 포스터 및 로고 뱃지 굿즈 상영회를 성황리에 마친 데 이어, 재개봉 3주차 주말인 6월 27일과 28일에는 ‘LYRICS 포스터 증정 상영회’를 진행한다.

이번 상영회에서는 영화의 대표 OST인 ‘Up’과 ‘Drive It Like You Stole It’의 가사가 담긴 A3 포스터 2종 세트가 특전으로 증정된다. 해당 회차는 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 팬들의 높은 관심을 다시 한번 입증했다. 10년이 지난 후에도 변함없는 감동을 전하고 있는 영화 ‘싱 스트리트’는 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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