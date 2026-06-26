“나도 누나 재밌게 해줄 수 있어”…직진남 쏟아진다 ‘누내여2’

KBS 2TV 연상연하 리얼 로맨스 예능 ‘누난 내게 여자야’ 시즌2(이하 누내여2)가 편성 변경을 앞두고 특별 편성을 선보인다.

KBS 2TV는 오는 27일 토요일 밤 10시 40분, 프로그램 속 연하남들의 애정 표현과 사랑 방식을 심층 분석한 스페셜 방송 ‘연하남의 사랑법’을 방영한다. 이번 스페셜은 기존 토요일 밤에 방송되던 ‘누내여2’가 오는 7월 1일부터 매주 수요일 밤 9시 50분으로 본방송 시간대를 이동함에 따라, 6월의 마지막 토요일을 장식하기 위해 기획됐다.

모델 한혜진과 가수 장우영, 딘딘이 MC를 맡은 ‘누내여2’는 나이와 직업을 숨긴 채 만난 연상녀와 연하남들의 솔직한 로맨스를 담아내고 있다. 27일 방송되는 스페셜에서는 1회부터 5회까지의 방송분 중 ‘직진남’ 이윤소와 ‘순정남’ 유진우의 서사를 집중적으로 다룬다.

먼저 헤어 디자이너인 이윤소는 가야금 강사 유주희를 향한 일편단심 로맨스로 화제를 모았다. 유주희 역시 첫 ‘러브QR’을 보내는 등 호감을 표시했으나, 직업 공개 이후 다소 부담스러워하는 태도를 보인 바 있다. 그럼에도 이윤소는 지난 5회 방송에서 “처음부터 난 지금까지 너였어”라며 직진 고백을 이어가 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

또 다른 출연자인 요식업 종사자 유진우는 박지혜를 향한 순정을 보여주고 있다. 그는 첫 데이트 약속이었던 제육볶음을 직접 요리해 주는가 하면, 상대방이 다른 출연자와 데이트를 마친 후에도 적극적으로 다가가는 모습을 보였다. 이에 대해 MC 딘딘은 커플 성사 가능성이 낮다고 분석했으나, MC 한혜진은 “제대로 연하남 재질이라 매력 있다. 기억에서 지우지 못하는 타입”이라며 그의 진정성에 찬사를 보내 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.

편성 시간대 변경 전, 연하남들의 로맨스 서사를 한눈에 짚어볼 수 있는 스페셜 ‘연하남의 사랑법’은 27일 토요일 밤 KBS 2TV에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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