[SW인터뷰] ‘남편들’ 공명 “진선규와 ‘극한직업’ 재회 부담? 처음엔 못 느꼈죠”

사진=넷플릭스

영화 ‘극한직업’의 풋풋했던 막내 형사가 7년 만에 든든한 파트너로 돌아왔다. 배우 공명은 ‘남편들’을 통해 한층 깊어진 연기 내공과 성숙해진 책임감으로 극을 든든하게 이끄는 주연 배우로 우뚝 섰다.

지난 19일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘남편들’에서 공명은 납치된 아내를 구하기 위해 전남편(진선규 분)과 환장의 공조를 펼치는 현남편 이민석 역을 맡았다. ‘극한직업’ 이후 7년 만에 재회한 진선규와는 한층 깊어진 케미를 선보였고, 특유의 자연스러운 생활 연기와 능청스러운 코미디 호흡으로 웃음을 이끌었다.

작품 공개 후 인터뷰를 연 공명은 “촬영할 때 너무나 행복하게 찍었던 작품이어서 공개될 때만을 기대하고 있었다. 막상 공개되니 기분이 배로 좋다. 아직 며칠 안 됐지만 설레면서 지내고 있다”고 작품에 남다른 애정을 드러냈다.

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‘남편들’을 통해 호흡을 맞춘 진선규와는 특히나 절친한 사이다. 두 사람은 2019년 개봉해 1600만 관객 신드롬을 일으킨 영화 ‘극한직업’ 이후 7년 만에 다시 만났다. ‘극한직업’ 팀과는 지금까지도 매년 개봉일 전후로 모임을 가질 정도로 친분이 두텁다. ‘남편들’ 출연 결정을 앞두고도 서로 전화 통화를 하며 의논한 끝에 출연을 결심했다.

공명은 “저에게도 선규 형이 큰 출연 계기였다. 워낙 그사이에 멤버들끼리 자주 모이기도 했어서 처음에는 7년이 지났다는 생각이 안 들었다”며 “이번에 형의 멋있는 모습도 많이 봤고 연기적으로도 많이 배울 수 있었다”고 진선규를 향한 신뢰를 보였다. 이어 “모든 배우를 이끌어서 리드하는 모습도 멋있었다. 또 코미디 영화다 보니까 형이 재밌는 아이디어들도 많이 냈는데 옆에서 많이 배웠다”고 덧붙였다.

‘극한직업’이 코미디 영화로서 대성공을 거둔 만큼 두 사람의 재회는 영화 공개 이전부터 기대 포인트 중 하나였다. 이에 대한 부담은 없었는지 묻자 “처음에는 부담을 못 느꼈다. 원래 감독님과 영화 ‘육사오’ 때 연이 닿을 뻔했는데 타이밍이 안 맞아서 작업을 못 했다. 감독님과 진선규 형과 함께 작업할 수 있고, 시나리오가 재밌던 것만 생각했다”고 말했다.

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이어 “공개를 앞두고 많은 분이 ‘극한직업’ 얘기를 해주셔서 그때 알았다. ‘너무 기대하셨다가 재미없게 보시면 어떡하지’라는 생각에 큰일 났다 싶었다”면서도 “‘극한직업’이 워낙 잘 됐었고 좋은 작품이지만 ‘남편들’은 또 다른 주제와 관계성을 주는 재미가 있다. 진선규 형과 재미있게 촬영하고 즐겁게 열심히 만들어보자는 생각이었다”고 부연했다.

코미디는 숱한 배우들이 가장 어려운 장르로 꼽는다. 웃음에는 정답이 없고 확실한 취향을 타기 때문에 모두를 만족시키는 웃음을 만들기 절대적으로 어렵기 때문이다. 공명은 “진선규 형과 매일 고민을 정말 많이 했다. ‘여기까지 가면 괜찮을까’, ‘이건 아닌 것 같아’라고 하면서 현장에서 리허설 전부터 대사를 맞춰보고, 서로 아이디어를 내면서 많이 고민했다”며 “코미디 영화가 정말 쉽지는 않구나 생각했다”고 돌아봤다.

같은 코미디지만 ‘극한직업’ 때와는 또 다른 경험이었다. 그는 “그때는 완전 막내이기도 했고 지금 생각해 보면 오히려 선배님들을 믿고 멋모르고 했었던 느낌이다. 이번에는 진선규 형과 함께 정말 하나하나 어렵게 만들어가는 과정이었다. 그래서 많은 선배님이 말씀하시는 ‘코미디가 어렵다’라는 게 어떤 부분인지 이번에 많이 깨달았다”고 털어놨다.

멋모르고 풋풋했던 20대 배우에서 어느덧 현장의 중심을 바라봐야 하는 30대 배우가 됐다. 그를 둘러싼 환경과 주변의 시선은 자연스럽게 달라졌고, 그만큼 어깨 위에 놓인 책임감의 무게도 달라졌다.

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공명은 20대와 30대를 지나며 배우로서의 태도도 자연스럽게 달라졌다고 말했다. 나이에 맞는 역할과 책임이 생긴 만큼 스스로도 그 변화에 맞춰가고 있다는 설명이다.

공명은 “달라진 부분에 대해서 체감을 하면서, 그때에 맞게 행동을 해야 하는 건 맞다고 생각한다”며 “다만 자신에게만 채찍질하는 편이다. 일을 할 때의 태도나 행동은 달라진 상황에 맞게 하려고 한다. 20대의 멋모르고 했을 때가 그립기도 하지만 지금이 제일 좋은 것 같다. 아마 10년이 지난 뒤에도 그때의 현재가 가장 좋다고 말할 것 같다. 과거를 많이 붙잡는 타입은 아니다. 지금 현재에 맞게 열심히 하려고 한다”고 어른스러운 면모를 보였다.

‘남편들’의 가장 큰 매력으로는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 유쾌한 코미디를 꼽았다. 혼자 보기보다 가족이나 지인들과 함께 웃음을 나누며 감상하기에 제격인 작품이라고 자신했다. 공명은 “가족들과 함께 보면 정말 즐겁게 볼 수 있는 영화라고 자부한다”며 “영화에 저뿐만 아니라 많은 배우가 출연하는데, 배우들 한 명 한 명을 보는 재미도 있을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “주말이나 쉬는 날에 혼자 보기보다 다 같이 함께 봐주셨으면 좋겠다. 코미디는 혼자 보는 것보다 웃음을 함께 공유하면서 볼 때 더 재미있는 장르인 것 같다. 집에서 가족들과 함께 즐겨달라”라고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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