벨루티, 자연에서 영감 받은 SS27 컬렉션 ‘인상과 감각’ 공개

사진=벨루티(Berluti)

프랑스 럭셔리 남성 브랜드 벨루티가 2027 봄·여름 컬렉션, ‘인상과 감각(Impressions and Sensations)’을 공개했다고 26일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 컬렉션을 관통하는 테마는 바로 '정원(The Garden)'이다. 자연이 선물하는 다채로운 인상과 감각을 벨루티만의 언어로 아름답게 풀어냈다. 영감의 시작점이 된 이미지와 감정들은 메종의 든든한 장인정신 및 기술력과 만나 하나의 조화로운 컬렉션으로 거듭났다. 다가오는 연말에는 생텍쥐페리의 소설 '어린 왕자'에서 모티프를 얻은 특별한 프로젝트도 이어질 예정이다.

이번 프레젠테이션을 관통하는 키워드는 벨루티가 말하는 '독보적인 우아함('Remarkable Allure)'이다. 단순한 스타일링을 넘어 사람의 움직임과 태도, 내면의 감정까지 아우르는 우아함을 제안하며, 레디투웨어부터 슈즈, 레더 굿즈 전반에 자연의 미학을 고스란히 투영했다.

컬렉션을 대표하는 아이템은 아룸 플라워에서 영감을 받은 갈레 블룸과 브랜드의 상징적인 로퍼 로렌조와 파나쉬, 원 주르날 백, 그랑 주르 등이다. 여기에 포레스티어 재킷과 꽃 모티프, 섬세한 자수, 트롱프뢰유 기법을 활용해 싱그러운 정원의 생명력을 감각적으로 묘사했다.

사진=벨루티(Berluti)

벨루티는 '빛을 그리다('Painting the Light)'라는 주제 아래, 메종의 시그니처인 파티나의 예술성을 다시 한번 조명했다. 원 주르, 루티, 투주르 등 대표 제품에 입혀진 네 가지 독점 파티나는 새벽의 청명함부터 황혼의 아늑함까지 정원의 시시각각 변하는 순간을 깊이 있는 색감으로 표현해 감도를 높였다.

더불어 '창조의 별자리('A Constellation of Creativity)'에서는 어린 왕자의 순수한 세계관을 벨루티만의 감성으로 재해석해 공간과 제품 속에 녹여냈고 '변치 않는 유대('An Enduring Bond)'를 통해 소중한 제품과 함께 나이 들어가는 시간의 가치를 전했다.

행사 당일에는 브랜드의 얼굴인 앰버서더 이준호가 참석해 자리를 빛냈으며 새로운 컬렉션을 직접 살피며 벨루티의 브랜드 철학을 함께 나누는 시간을 가졌다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]