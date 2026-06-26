수엔, 4개월 만에 새 앨범 '걸프렌드' 26일 발매…전 트랙 작사·작곡

아티스트 수엔(Suen)의 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다.

수엔은 26일 오후 6시 두 번째 EP 'Girlfriend(걸프렌드)'를 발매한다. 지난 2월 발표한 첫 번째 정규앨범 이후 약 4개월 만의 신보다. 수엔은 특유의 쿨하고 감각적인 목소리로 점점 식어가는 마음의 온도와 설명할 수 없는 복잡한 감정들, 사랑의 다양한 단면들까지 모두 담아냈다.

앨범과 동명의 타이틀곡 'Girlfriend (with 라비(RAVI))(걸프렌드)'를 비롯해 'Intro(인트로)', '어떻게 생각해?', 'T.M.T.L', 'Pretty Night(프리티 나이트)', '23'까지 하나의 서사로 이어지는 총 여섯 개의 트랙이 수록된다.

수엔은 전곡 작사와 작곡에 참여해 자신만의 음악적 색채를 녹여냈다. 진정성을 담은 가사를 통해 몰입감을 더할 예정이다. 여기에 가수 라비가 타이틀곡 작사와 작곡은 물론, 피처링에도 힘을 보탰다. 두 사람이 만들어낼 음색 케미스트리에 관심이 모인다.

수엔은 2023년 작업에 직접 참여한 첫 EP 'New Moon(뉴 문)'을 발표하며 대중의 눈도장을 찍었다. 이어 팔로알토(Paloalto), 스키니 브라운(Skinny Brown), 지스트(Gist), 칠린호미(Chillin Homie), 김하온(HAON), CK 등 내로라하는 아티스트들과 함께한 신곡을 꾸준히 발표하며 존재감을 발휘하고 있다.

새 EP를 들고 돌아온 수엔은 라이브 무대와 영상 콘텐츠를 통해 자신의 음악을 리스너들에게 더욱 생생하게 전달할 예정이다. 또한 팬들과의 소통도 활발히 이어가며 다양한 이야기를 나눌 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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