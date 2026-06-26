유승준, 한국 축구 패배에 분통…“32강 물 건너간 건가요?”

사진= 유승준 SNS 계정

가수 유승준이 대한민국 축구대표팀의 패배에 안타까운 마음을 전했다.

유승준은 26일 자신의 SNS에 “축구 때문에 열 받아서 운동하는 거 아닙니다. 원래 화는 헬스장에서 풉니다. 하~~~~ 그런데 진짜 32강은 물 건너간 건가요?”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 헬스장에서 강도 높은 운동을 하는 유승준의 모습이 담겼다. 운동에 집중하는 모습과 함께 대표팀의 패배를 아쉬워하는 심경을 전해 눈길을 끌었다.

앞서 유승준은 대한민국 축구대표팀 유니폼을 입고 ‘2026 북중미 월드컵’ 대한민국과 체코의 경기를 시청하는 쇼츠 영상도 공개하며 대표팀을 응원한 바 있다.

한편 유승준은 지난 4일 유튜브 영상을 통해 “할 만큼 했다. 이제 한국에 들어가는 문제를 내려놓으려 한다”며 한국 입국 포기를 시사했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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