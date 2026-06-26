손예진, “사진 무슨 일이죠?”…감탄 부른 레전드 비주얼 [스타★샷]

사진= 손예진 SNS 계정

배우 손예진이 우아한 드레스 자태로 변함없는 미모를 뽐냈다.

손예진은 25일 자신의 SNS를 통해 “어머나! 사진 무슨 일이죠?! 감사합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진= 손예진 SNS 계정

공개된 사진에는 한 주얼리 브랜드 리뉴얼 오픈 기념 포토콜 행사에 참석한 손예진의 모습이 담겼다. 이날 손예진은 블랙 오프숄더 드레스에 진주와 골드가 어우러진 목걸이, 팔찌를 매치해 우아한 스타일링을 완성했다. 최근 가족 여행에서 보여준 편안한 모습과는 또 다른 고급스럽고 단아한 분위기가 눈길을 끌었다.

특히 잡티 하나 없는 피부와 또렷한 이목구비는 변함없는 미모를 자랑했다. 자연스럽게 올려 묶은 헤어와 은은한 메이크업으로 청순한 매력을 더했으며, 환한 미소와 다양한 포즈로 우아하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

한편 손예진은 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’과 ‘버라이어티’ 공개를 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]