칼 빼든 NC, 외인 타자 교체…데이비슨과 작별 “후반기 반등 위해”

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC가 칼을 빼들었다. 외국인 타자 교체를 결정했다.

NC는 26일 창원 키움전을 끝으로 기존 맷 데이비슨과의 동행을 마무리하기로 결정했다. 올 시즌 전력 운영과 후반기 경쟁력 강화를 종합적으로 검토한 끝에 내린 결론이다.

데이비슨은 올해로 3년째 NC 유니폼을 입은 자원이다. 2024시즌 131경기에서 타율 0.306(504타수 154안타), 46홈런 119타점 등을 올리며 맹활약했다. 지난 시즌에도 부상 속에서도 타율 0.293, 36홈런 등을 마크한 바 있다. 다만, 올해는 62경기서 8홈런에 그쳤다.

NC는 지난 시즌 후반기 가파른 상승곡선을 그리며 가을야구 무대를 밟았다. 올해는 25일 기준 7위를 기록 중이다. 전체 레이스 절반에 해당하는 72경기에서 33승1무38패를 마크했다. 5위 두산(36승2무37패)과는 2경기 차이. 더 벌어지기 위해 변화를 주려는 의도로 보인다.

현재 새로운 외인 영입 절차를 진행 중이다. 계약이 완료 되는대로 발표할 예정이다.

임선남 NC 단장은 “후반기 반등을 현재 전력을 면밀히 검토한 결과 선수 교체를 결정했다. 그동안 팀과 함께해 준 데이비슨에게 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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