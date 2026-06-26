홍명보 축구 국가대표팀 감독이 26일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 회복 훈련 전 기자회견하고 있다. 사진=뉴시스

"대처하는 건 결국 선수들이지만, 결과는 감독의 책임이죠."

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 남아프리카공화국전 졸전 원인을 묻는 질문에 확실한 답을 내놓지 못했다.

홍 감독은 26일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 조별리그 결산 기자회견을 열었다.

한국은 지난 25일 남아공과의 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승2패)이 된 한국은 조 3위로 밀려났다. 32강 토너먼트 진출을 장담할 수 없는 상황이다.

경직된 전술이 문제로 지적된다. 홍 감독은 조별리그 3경기 모두 스리백으로 나섰다. 홍 감독은 "상대에 맞춰 전술을 다르게 할 수 있지만, 지금까지 해 온 걸 갑자기 바꾸는 건 좋지 않다. 상대가 정해지면 그런 부분들을 전체적으로 고민하겠다"고 전했다.

조별리그를 돌아본 홍 감독은 멕시코와의 2차전 패배를 아쉬워했다. 그는 "2차전 결과가 매우 아쉽다. 그 경기에서 승점을 땄다면 3차전은 그렇게까지 하지 않아도 됐다"며 "그러지 못하다 보니 최악의 시나리오로 가게 됐다"고 했다. 당시 한국은 골키퍼 김승규(도쿄)의 실책으로 패했다.

조별리그 3경기에서 공격포인트가 없는 손흥민(LAFC)에 대해선 신뢰를 보냈다. "손흥민은 본인의 역할은 항상 한다고 생각한다. 다만 그 평가가 골이냐 아니냐인데, 그 부분에서 선수도 팀도 어려운 점이 있다"고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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