포수의 태그를 재치 있게 피한 한화 페라자, 5월 씬-스틸러

사진=KBO 제공

‘월간 CGV 씬-스틸러상’의 5월 수상자로 요나단 페라자(한화)가 선정됐다.

총 4명의 선수가 후보로 이름을 올렸다. 모두 영화 같은 장면을 연출했다. 경기 중 상대 포수인 김건희(키움)의 눈에 바람을 불어 준 양의지(두산)와 한 경기 3홈런으로 팀의 승리를 이끈 김호령(KIA), 끝내기 홈런을 기록한 다음 날에도 끝내기 안타를 치며 역대 최초 ‘동일 투수 상대 이틀 연속 끝내기’ 기록을 세운 키움 김웅빈(키움), 그리고 상대 포수의 태그 시도를 요리조리 피해 득점한 페라자다.

수상자는 팬 투표로 선정됐다. 투표는 지난 1일 오후 3시부터 4일 자정까지 총 4일간 진행됐다. 페라자는 총 투표 수 1만4504표 가운데 6400표(44.01%)를 얻었다. 2위는 양의지(3996표-27.6%), 3위는 김호령(3050표-21%), 4위는 김웅빈(1058표-7.3%)이었다.

시상식은 25일 대전 한화생명볼파크서 진행됐다. 장지연 CGV 콘텐츠운영팀장이 참석했다. 수상자인 페라자에겐 상금 100만원과 함께 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지가 수여됐다.

‘월간 CGV 씬-스틸러상’은 한국야구위원회(KBO)와 CGV가 공동 제정한다. 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 이에게 수여한다. 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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